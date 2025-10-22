Advertisement

فنون ومشاهير

دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:30
دخل الفنان عامر زيان إلى مستشفى "اوتيل ديو" في بيروت.
وخضع زيان لعملية جراحية دقيقة في عنقه، تحت إشراف الأطباء المختصين الذين يتابعون حالته الصحية. (بصراحة)
 
 
