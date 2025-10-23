29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تامر حسني يُثير الجدل في عيد ميلاد ابنه.. هل من خلاف مع بسمة بوسيل؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل الفنان المصري
تامر حسني
بعيد ميلاد ابنه آدم، الا انه أثار جدلا واسعا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
فلأول مرة احتفل تامر بعدي ميلاد ابنه بتوجيه رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان يحرص كل عام منذ انفصاله عن طليقته الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
على التواجد معهم والتقاط الصور ونشرها على حساباته الخاصة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور حول ما إذا كانت هناك خلافات بين تامر وبسمة.
ووجّه تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة لابنه قال فيها: "ابني آدم... ربنا يحفظك
يا حبيبي
وأشوفك في يوم من الأيام أنجح وأسعد وأصح وأنفع الناس، ربنا يحميك ويحرسك يا
حبيبي أنت
وكل اللي زيك، وتكبر وتبقى ظهر وسند لإخواتك ولينا كلنا. ابني الحبيب آدم،
عيد ميلاد سعيد
."
مواضيع ذات صلة
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
Lebanon 24
ارتدت فستانا مكشوفا مع حجاب شفاف.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البندقية (فيديو)
23/10/2025 13:35:36
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالحجاب.. بسمة بوسيل تُثير الجدل برفقة هذا الرجل من يكون؟ (صور)
23/10/2025 13:35:36
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب النوم.. بسمة بوسيل تُثير الجدل مُجدداً بتصرفاتها (صور)
Lebanon 24
بثياب النوم.. بسمة بوسيل تُثير الجدل مُجدداً بتصرفاتها (صور)
23/10/2025 13:35:36
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت خاصية التعليقات.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالة جريئة في باريس (صور)
Lebanon 24
حذفت خاصية التعليقات.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بإطلالة جريئة في باريس (صور)
23/10/2025 13:35:36
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
عيد ميلاد سعيد
بسمة بوسيل
ميلاد سعيد
تامر حسني
حبيبي أنت
يا حبيبي
بني آدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة.. جديد مهى فتوني
Lebanon 24
مأساة.. جديد مهى فتوني
05:47 | 2025-10-23
23/10/2025 05:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
Lebanon 24
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
04:30 | 2025-10-23
23/10/2025 04:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
Lebanon 24
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
03:52 | 2025-10-23
23/10/2025 03:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
Lebanon 24
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
03:30 | 2025-10-23
23/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوع فقط على إنجابها طفلتها.. ممثلة تركية تتعرّض لحادث وتُنقل فورا إلى المسشتفى (فيديو)
Lebanon 24
بعد أسبوع فقط على إنجابها طفلتها.. ممثلة تركية تتعرّض لحادث وتُنقل فورا إلى المسشتفى (فيديو)
00:18 | 2025-10-23
23/10/2025 12:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:47 | 2025-10-23
مأساة.. جديد مهى فتوني
04:30 | 2025-10-23
بسبب كلب.. زينة أمام النيابة
03:52 | 2025-10-23
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين
03:30 | 2025-10-23
القضاء ينصف شيرين ويغلق ملف الخلافات نهائيًا
00:18 | 2025-10-23
بعد أسبوع فقط على إنجابها طفلتها.. ممثلة تركية تتعرّض لحادث وتُنقل فورا إلى المسشتفى (فيديو)
23:00 | 2025-10-22
مستعرضة رشاقتها... نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة أنيقة وجذابة (صورة)
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24