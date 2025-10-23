تامر حسني يُثير الجدل في عيد ميلاد ابنه.. هل من خلاف مع بسمة بوسيل؟

Advertisement

احتفل الفنان المصري بعيد ميلاد ابنه آدم، الا انه أثار جدلا واسعا عبر .فلأول مرة احتفل تامر بعدي ميلاد ابنه بتوجيه رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان يحرص كل عام منذ انفصاله عن طليقته الفنانة المغربية على التواجد معهم والتقاط الصور ونشرها على حساباته الخاصة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور حول ما إذا كانت هناك خلافات بين تامر وبسمة.ووجّه تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة لابنه قال فيها: "ابني آدم... ربنا يحفظك وأشوفك في يوم من الأيام أنجح وأسعد وأصح وأنفع الناس، ربنا يحميك ويحرسك يا وكل اللي زيك، وتكبر وتبقى ظهر وسند لإخواتك ولينا كلنا. ابني الحبيب آدم، ."