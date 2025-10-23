Advertisement

فنون ومشاهير

تامر حسني يُثير الجدل في عيد ميلاد ابنه.. هل من خلاف مع بسمة بوسيل؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:16
احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاد ابنه آدم، الا انه أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فلأول مرة احتفل تامر بعدي ميلاد ابنه بتوجيه رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كان يحرص كل عام منذ انفصاله عن طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل على التواجد معهم والتقاط الصور ونشرها على حساباته الخاصة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور حول ما إذا كانت هناك خلافات بين تامر وبسمة.

ووجّه تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" رسالة لابنه قال فيها: "ابني آدم... ربنا يحفظك يا حبيبي وأشوفك في يوم من الأيام أنجح وأسعد وأصح وأنفع الناس، ربنا يحميك ويحرسك يا حبيبي أنت وكل اللي زيك، وتكبر وتبقى ظهر وسند لإخواتك ولينا كلنا. ابني الحبيب آدم، عيد ميلاد سعيد."
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24