فنون ومشاهير

بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:52
Doc-P-1432982-638968137563044475.jpg
Doc-P-1432982-638968137563044475.jpg photos 0
دافعت الفنانة إلهام شاهين عن نفسها بعد اتهامها بالسخرية من الفنانة لبلبة خلال جلسة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي"، مؤكدةً أن ما حدث كان مجرد مزاح عابر بينها وبين الفنانة هالة صدقي، ولا علاقة للبلبة به، لا من قريب ولا من بعيد.
وقالت إلهام في تصريحات على هامش تواجدها في المهرجان: "كنت هموت وأروح الحمّام، وهالة صدقي قالت لي: بعيد وخلاص قرّبنا نخلص الندوة، وهزّرت معايا وقالت لي: أعمليها مكانك وخلاص، وضحكنا، وشاورت ليسرا وقلت لها: يلا خلصوا عايزة أروح الحمّام".

وأضافت: "ده هزار بين اتنين صحاب، لا فيه سخرية ولا حاجة، ومليش أي تصرف ضد لبلبة، لأنها صاحبتي وعِشرة عمري".

واختتمت حديثها بالتأكيد على عمق العلاقة التي تجمعها بالفنانة لبلبة، مشيرةً الى أنه لا يمكن أن يصدر منها أي تصرف قد يُفهم بأنه إساءة إليها، خاصة في مناسبة لتكريم المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي جمعتهما به أعمال فنية بارزة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24