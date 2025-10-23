بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. هذا ما قالته الهام شاهين

Advertisement

دافعت الفنانة عن نفسها بعد اتهامها بالسخرية من الفنانة لبلبة خلال جلسة تكريم المخرج الراحل ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي"، مؤكدةً أن ما حدث كان مجرد مزاح عابر بينها وبين الفنانة ، ولا علاقة للبلبة به، لا من قريب ولا من بعيد.وقالت إلهام في تصريحات على هامش تواجدها في المهرجان: "كنت هموت وأروح الحمّام، وهالة صدقي قالت لي: بعيد وخلاص قرّبنا نخلص الندوة، وهزّرت معايا وقالت لي: أعمليها مكانك وخلاص، وضحكنا، وشاورت ليسرا وقلت لها: يلا خلصوا عايزة أروح الحمّام".وأضافت: "ده هزار بين اتنين صحاب، لا فيه سخرية ولا حاجة، ومليش أي تصرف ضد لبلبة، لأنها صاحبتي وعِشرة عمري".واختتمت حديثها بالتأكيد على عمق العلاقة التي تجمعها بالفنانة لبلبة، مشيرةً الى أنه لا يمكن أن يصدر منها أي تصرف قد يُفهم بأنه إساءة إليها، خاصة في مناسبة لتكريم المخرج الكبير يوسف ، الذي جمعتهما به أعمال فنية بارزة.