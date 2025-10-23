Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب كلب.. زينة أمام النيابة

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:30
في تطور جديد بقضية تعدّي كلب رجل أعمال شهير على نجلَي الفنانة زينة والفنان أحمد عز، خلال لعبهما مباراة كرة قدم في كومبوند شهير، أمرت جهات التحقيق المختصة في الشيخ زايد، باستدعاء زينة مرة أخرى، لسماع أقوالها في الواقعة بعد إعادة فتح القضية لظهور أدلة جديدة.
كما استدعت جهات التحقيق رجل الأعمال لسماع أقواله مجدّداً في واقعة هجوم كلبه الخاص على نجلَي زينة.

ووجّهت النيابة تهمتَي سبّ وقذف ومحاولة زينة الاعتداء على رجل الأعمال.

كانت نيابة أول وثاني الشيخ زايد قد أمرت في وقت سابق بتسليم الكلب الى صاحبه، كما قررت إحالة القضية الى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم حيال تحريك الدعوى القضائية.
