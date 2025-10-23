بسبب كلب.. زينة أمام النيابة

Advertisement

في تطور جديد بقضية تعدّي كلب رجل أعمال شهير على نجلَي الفنانة زينة والفنان ، خلال لعبهما مباراة كرة قدم في كومبوند شهير، أمرت جهات التحقيق المختصة في الشيخ ، باستدعاء زينة مرة أخرى، لسماع أقوالها في الواقعة بعد إعادة فتح القضية لظهور أدلة جديدة.كما استدعت جهات التحقيق رجل الأعمال لسماع أقواله مجدّداً في واقعة هجوم كلبه الخاص على نجلَي زينة.ووجّهت تهمتَي سبّ وقذف ومحاولة زينة الاعتداء على رجل الأعمال.كانت نيابة أول وثاني الشيخ زايد قد أمرت في وقت سابق بتسليم الكلب الى صاحبه، كما قررت إحالة القضية الى ، لاتخاذ اللازم حيال تحريك الدعوى القضائية.