فنون ومشاهير
مأساة.. جديد مهى فتوني
Lebanon 24
23-10-2025
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الفنانة
اللبنانية
مها فتوني
أغنيتها الجديدة "مأساة"، من كلمات
زياد حسن
، وألحان
محمود أنور
، وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية وميكس وماستر لمحمد مجدي، وعزف غيتار لمصطفى نصر.
ويأتي الإصدار بعد أغنية "أوّل حب" التي حققت انتشارًا واسعًا على المنصات خلال الأشهر الماضية.
وتتناول "مأساة" موضوع الفقد والحنين بصياغة عاطفية هادئة، وبدأت بتحقيق تفاعل ملحوظ على مواقع التواصل منذ طرحها.
