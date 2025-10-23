Advertisement

فنون ومشاهير

مأساة.. جديد مهى فتوني

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1433027-638968205014249416.png
Doc-P-1433027-638968205014249416.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت الفنانة اللبنانية مها فتوني أغنيتها الجديدة "مأساة"، من كلمات زياد حسن، وألحان محمود أنور، وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية وميكس وماستر لمحمد مجدي، وعزف غيتار لمصطفى نصر.
Advertisement

ويأتي الإصدار بعد أغنية "أوّل حب" التي حققت انتشارًا واسعًا على المنصات خلال الأشهر الماضية.
 
وتتناول "مأساة" موضوع الفقد والحنين بصياغة عاطفية هادئة، وبدأت بتحقيق تفاعل ملحوظ على مواقع التواصل منذ طرحها.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: علينا التأكد من أن توني بلير سيكون مقبولا من الجميع
lebanon 24
23/10/2025 17:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
توني بلير المرشح لإدارة مجلس السلام في غزة يحضر قمة شرم الشيخ
lebanon 24
23/10/2025 17:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يفتتح الموسم بفوز صعب على نيوم بهدف توني
lebanon 24
23/10/2025 17:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
lebanon 24
23/10/2025 17:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24

محمود أنور

محمد مجدي

مها فتوني

اللبنانية

مصطفى نصر

زياد حسن

محمد م

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:11 | 2025-10-23
06:35 | 2025-10-23
04:30 | 2025-10-23
03:52 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:16 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24