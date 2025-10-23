25
فنون ومشاهير
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض مقدم برنامج مغامرات "الأشباح الشهير"
آرون
غودوين
، لصدمة كبيرة بعد إعتقال زوجته فيكتوريا، بسبب تورطها في مؤامرة لقتله، إذ استأجرت قاتلاً مأجوراً لقتل زوجها.
وكشفت التحقيقات أن فيكتوريا زودت القاتل المزعوم بمعلومات مفصلة عن مواعيد تصوير آرون ومواقعه، بهدف تنفيذ الجريمة أثناء تصوير البرنامج في
كاليفورنيا
.
كما وجدت السلطات أن فيكتوريا خصصت أكثر من 11000 دولار لدفع ثمن جريمة القتل، وتم مناقشة دفعة أولى بقيمة 2500 دولار في رسائل متبادلة بينها وبين القاتل المأجور.
وأعرب آرون عن صدمته الشديدة من هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه كان يعتقد أنه في زواج سعيد ومليء بالحب. وقال إنه وثق بها بالكامل واعتقد أن علاقتهما كانت مميزة. (ارم نيوز)
فورن
تابع
