توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها

وكشفت مقدمة البرامج إلكنور أوزكوش انها حصلت على معلوماتها من إحدى السجينات التي زعمت أنها تشاركها في السجن، الا ان مصدرا مقربا من عائلة كيفانش تاتليتوغ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنها كانت محتجزة فقط وأفرج عنها. انتشر خلال الساعات الماضية خبر توقيف ميليسا ديلارا تاتليتوغ وهي شقيقة النجم الشهير بتهمة مرتبطة بالعنف ما أثار جدلا واسعا.وكشفت مقدمة البرامج إلكنور أوزكوش انها حصلت على معلوماتها من إحدى السجينات التي زعمت أنها تشاركها في السجن، الا ان مصدرا مقربا من عائلة كيفانش تاتليتوغ نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنها كانت محتجزة فقط وأفرج عنها.

وتصاعدت وتيرة الجدل مع صمت أفراد عائلة تاتليتوغ، بمن فيهم كيفانش، وزوجته ، حيث لم يصدروا أي تعليق ما ترك مساحة للتكهنات حول مصداقية الأخبار المتداولة.



ومع ازدياد الأحاديث عن ميليسا، أصدر المحامي إبراهيم حليل أتيش، الممثل القانوني لميليسا ديلارا تاتليتوغ، بيانًا رسميا كشف خلاله عن ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لم تتعرض لأي حكم جنائي بالسجن.



وأوضح أنّ ما حدث كان نتيجة إجراءات قانونية تأخرت بسبب عدم متابعتها لمراسلات المحكمة، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت بخلاف لفظي لكن سرعان ما تطور الأمر إلى شكوى رسمية من الطرف الآخر، وهو ما استدعى تدخل ، واستدعاء ميليسا للتحقيق معها، إلا أنها لم تتابع الاستدعاءات الصادرة بحقها، ما تسبب في صدور أمر توقيف مؤقت تنفيذي فقط.