28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصيبت بجلطة في الوريد وغرغرينا.. فنانة تُعاني من أزمة خطيرة أفقدتها الكثير من وزنها (صورة)
Lebanon 24
24-10-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت الفنانة
المصرية
هدى المفتي
لموجة من التعليقات وذلك بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بنحافة مفرطة ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.
Advertisement
ولاحقا كشفت الإعلامية المصرية
رضوى الشربيني
ان الفنانة هدى المفتي تمر بظروف صحية دقيقة، مشيرة إلى أنها أُصيبت في وقت سابق بفيروس
كورونا
، وتبع ذلك جلطة في الوريد المغذي للأمعاء، ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي نتجت عنه غرغرينا استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.
وأضافت الشربيني أن المفتي تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها من تناول السكر أو المكملات الفيتامينية، بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسدها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتطلب رعاية خاصة ومتابعة طبية دقيقة خلال هذه الفترة.
ودعت الشربيني الجميع إلى التحلي بالتعاطف والإنسانية بدلًا من إصدار الأحكام المؤذية.
مواضيع ذات صلة
المنسق الأممي: سوريا تعاني لا تزال تعاني من أزمة النزوح
Lebanon 24
المنسق الأممي: سوريا تعاني لا تزال تعاني من أزمة النزوح
24/10/2025 14:26:54
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها... الموت يُغيّب فنانة كبيرة بعد إصابتها بجلطة
Lebanon 24
بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها... الموت يُغيّب فنانة كبيرة بعد إصابتها بجلطة
24/10/2025 14:26:54
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"عانيت كثيراً".. سيلينا غوميز تكشف عن معاناتها مع التنمر بسبب وزنها
Lebanon 24
"عانيت كثيراً".. سيلينا غوميز تكشف عن معاناتها مع التنمر بسبب وزنها
24/10/2025 14:26:54
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُمثل بلدها في مسابقة عالمية.. ملكة جمال السعودية فقدت الكثير من وزنها (صور)
Lebanon 24
ستُمثل بلدها في مسابقة عالمية.. ملكة جمال السعودية فقدت الكثير من وزنها (صور)
24/10/2025 14:26:54
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رضوى الشربيني
هدى المفتي
المصرية
الشربين
كورونا
لي بال
مصرية
فيروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الممثلة اللبنانية ريا الجميّل تُشارك في برنامج مهرجان الجونة للمواهب الناشئة
Lebanon 24
الممثلة اللبنانية ريا الجميّل تُشارك في برنامج مهرجان الجونة للمواهب الناشئة
06:52 | 2025-10-24
24/10/2025 06:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 03:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
02:16 | 2025-10-24
24/10/2025 02:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها
Lebanon 24
توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها
00:21 | 2025-10-24
24/10/2025 12:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك: هذا ما تعلّمته من الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك: هذا ما تعلّمته من الإسلام (فيديو)
23:00 | 2025-10-23
23/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:52 | 2025-10-24
الممثلة اللبنانية ريا الجميّل تُشارك في برنامج مهرجان الجونة للمواهب الناشئة
03:09 | 2025-10-24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
02:16 | 2025-10-24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
00:21 | 2025-10-24
توقيف وسجن شقيقة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.. وهذه تهمتها
23:00 | 2025-10-23
باميلا الكيك: هذا ما تعلّمته من الإسلام (فيديو)
17:05 | 2025-10-23
بالفيديو... ستيفاني عطالله تتعرّض للضرب على يدّ ممثلة سوريّة في وسط الشارع
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 14:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24