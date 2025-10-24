Advertisement

فنون ومشاهير

الممثلة اللبنانية ريا الجميّل تُشارك في برنامج مهرجان الجونة للمواهب الناشئة

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:52
اختيرت الممثلة اللبنانية ريا الجميّل مع 12 موهبة أخرى من الشرق الأوسط و العالم العربي لتشارك في مهرجان الجونة في مصر من ضمن البرنامج المخصص للمواهب التمثيليّة الناشئة في نسخته الثالثة، وهي الموهبة اللبنانية الوحيدة ضمن المجموعة المختارة. 
Advertisement

وعمل المشاركون خلال المهرجان على إعداد عرض تمثيلي قدموه أمام الجمهور بحضور مديرة المهرجان ماريان الخوري.

يُعدّ برنامج المواهب الناشئة إحدى المبادرات الأساسية للمهرجان، إذ يهدف إلى تمكين صنّاع السينما الشباب ودعم الجيل الجديد من المبدعين. ويحظى البرنامج بدعم كلٍّ من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

ويتيح البرنامج للمشاركين المختارين الانخراط في أنشطة حصرية، من أبرزها سلسلة "لقاء مع خبير"، التي تفتح أمامهم المجال للتفاعل مع نخبة من المتخصصين في مجالات متنوّعة مثل الإخراج والإنتاج والمؤثرات البصرية والتأليف الموسيقي والتمثيل وغيرها.

وتقول مديرة البرنامج حياة الجويلي إنه "تم إنشاء سيني جونة للمواهب الناشئة لسد الفجوة بين الموهبة والفرصة. وكل عام نرى مدى أهمية توفير الوصول والإرشاد والموارد للشباب المبدعين لتشكيل مساراتهم المهنية. تعكس دفعة هذا العام التنوع والموهبة والطموح الذي نطمح إلى دعمه".

ريا الجميّل ممثلة لبنانية درست التمثيل في كليّة الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية وغادرت من بعدها الى باريس حيث قامت بعدّة مشاريع وتجارب فنيّة وهي حاليّاً تتنقّل بين بيروت وباريس. في رصيدها فيلم طويل ومجموعة من الأفلام القصيرة اللبنانيّة والغربيّة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24