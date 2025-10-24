ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)

Advertisement

كشفت الممثلة فردوس عن ذكرى لا تُنسى في علاقتها بموسيقار الأجيال ، مشيرة إلى أن "شخصًا هاتفها وهي ممثلة شابة، مؤكّدًا أنه الفنان الشهير، إلا أنها أغلقت الهاتف في وجهه، ظنًّا منها أنه موقف سخيف من شخص يصنع بها مقلبًا".وأوضحت عبد الحميد أنها "تدرّبت على الغناء حين كانت طالبة بمعهد الفنون المسرحية وتدرس مادة تسمى (التدريبات الصوتية)، كما التحقت بمعهد الكونسرفتوار حيث استفادت كممثلة من الغناء في المعهد من حيث طبقة الصوت وتنظيم النفس عند تجسيد الشخصيات المختلفة".وأضافت في حديثها لبرنامج "استديو إكسترا" أنها "قدمت الكثير من الأغاني بصوتها في مسلسل (ليلة القبض على فاطمة) الذي عُرض العام 1982، حتى فوجئت باتصال من شخص يقول إنه محمد ، لكنها لم تصدق وأغلقت الهاتف في وجهه بحزم".وعاد الشخص ليكرر الاتصال، حيث فوجئت بأنه عبد الوهاب فعلاً، والذي أخبرها بأنه استمع إلى أعمالها الغنائية في المسلسل ويطلب منها أن تلتقيه بعد أن تكون سجلت جميع أغانيها على شريط كاسيت ليعيد الاستماع إليها.وأوضحت أن "عبد الوهاب طلب منها أن تحترف الغناء مع وعد بأن يقدم لها عددًا من ألحانه، لكنها رفضت لأنها تريد التركيز على التمثيل"، مشيرة إلى أن "ملحنًا شهيرًا آخر هو كمال فاتحها في الأمر نفسه وطلب منها أن تتجه إلى الغناء".