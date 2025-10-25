27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
Lebanon 24
25-10-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة
المصرية
منة شلبي
بعد إعلانها الخبر رسمياً، فجّر المنتج أحمد الجنايني مفاجأة حول تفاصيل زواجه منها.
Advertisement
ونفى الجنايني ما تردد عن موعد زفافهما، مشيرا إلى أنهما لم يحددا حتى الآن موعد حفل زفافهما.
وكشف الجنايني في تصريحات صحافية أنه عقد قرانه على منة في حفل عائلي بسيط، معرباً عن سعادته هو ومنة شلبي بسبب ردود الفعل الإيجابية والتهاني التي جاءت لهما بمجرد معرفة الخبر.
وعما تردد حول إقامة حفل زفافهما يوم 11 تشرين الثاني قال: "بالفعل ننوي إقامة حفل زفاف، ولكن هذا تاريخ خطأ، وحينما ننتهي من إجراءات الحفل سنعلن ذلك".
وكانت منة شلبي قد خرجت عن صمتها بعد تصدر وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني
تريند
مواقع التواصل الاجتماعي
، لتكشف حقيقة هذه الوثيقة، مؤكدة في تصريحات صحافية أن عقد القران تم في أجواء عائلية بسيطة، معبرة عن امتنانها لكل من شاركها الفرحة وقدّم لها التهاني، مؤكدة انها سعيدة بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
Lebanon 24
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
25/10/2025 11:55:52
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
Lebanon 24
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
25/10/2025 11:55:52
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
25/10/2025 11:55:52
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
25/10/2025 11:55:52
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الجن
منة شلبي
المصرية
تريند
سعادة
مصرية
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
04:38 | 2025-10-25
25/10/2025 04:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تمايلت بدلع.. رقص هيفا وهبي في سهرة خاصة في بيروت حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
تمايلت بدلع.. رقص هيفا وهبي في سهرة خاصة في بيروت حديث الجمهور (فيديو)
02:11 | 2025-10-25
25/10/2025 02:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. إليسا تقبل وائل كفوري: "حياة قلبي"
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. إليسا تقبل وائل كفوري: "حياة قلبي"
00:31 | 2025-10-25
25/10/2025 12:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
23:00 | 2025-10-24
24/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختطافه منذ أكثر من شهر… عائلة منتج مسلسل "باب الحارة" تناشد الشرع (صورة)
Lebanon 24
بعد اختطافه منذ أكثر من شهر… عائلة منتج مسلسل "باب الحارة" تناشد الشرع (صورة)
15:55 | 2025-10-24
24/10/2025 03:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:38 | 2025-10-25
ممثل لبناني يُهاجم كارين رزق الله: "ما بحبا وكانت قليلة التهذيب" (فيديو)
02:11 | 2025-10-25
تمايلت بدلع.. رقص هيفا وهبي في سهرة خاصة في بيروت حديث الجمهور (فيديو)
00:31 | 2025-10-25
فيديو ينتشر.. إليسا تقبل وائل كفوري: "حياة قلبي"
23:00 | 2025-10-24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
15:55 | 2025-10-24
بعد اختطافه منذ أكثر من شهر… عائلة منتج مسلسل "باب الحارة" تناشد الشرع (صورة)
14:00 | 2025-10-24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24