فنون ومشاهير

تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:25
بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة المصرية منة شلبي بعد إعلانها الخبر رسمياً، فجّر المنتج أحمد الجنايني مفاجأة حول تفاصيل زواجه منها.
ونفى الجنايني ما تردد عن موعد زفافهما، مشيرا إلى أنهما لم يحددا حتى الآن موعد حفل زفافهما.

وكشف الجنايني في تصريحات صحافية أنه عقد قرانه على منة في حفل عائلي بسيط، معرباً عن سعادته هو ومنة شلبي بسبب ردود الفعل الإيجابية والتهاني التي جاءت لهما بمجرد معرفة الخبر.

وعما تردد حول إقامة حفل زفافهما يوم 11 تشرين الثاني قال: "بالفعل ننوي إقامة حفل زفاف، ولكن هذا تاريخ خطأ، وحينما ننتهي من إجراءات الحفل سنعلن ذلك".

وكانت منة شلبي قد خرجت عن صمتها بعد تصدر وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف حقيقة هذه الوثيقة، مؤكدة في تصريحات صحافية أن عقد القران تم في أجواء عائلية بسيطة، معبرة عن امتنانها لكل من شاركها الفرحة وقدّم لها التهاني، مؤكدة انها سعيدة بهذه الخطوة الجديدة في حياتها.
 
