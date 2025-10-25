بإطلالة الأميرات.. فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)

Advertisement

ظهرت السابقة، ، في إطلالة أنيقة وجذابة بفستان أسود مميز يتميز بطبقات من "الكشكش" وتفاصيل الريش عند الأطراف، ما أضفى عليها لمسة من الفخامة والرقي.جلست فاليري بثقة وأناقة على أريكة بيضاء، مما زاد من بروز جمال الفستان. إطلالة هذه نالت إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وأناقتها الدائمة.