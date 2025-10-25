24
فنون ومشاهير
بإطلالة الأميرات.. فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
25-10-2025
|
07:41
A-
A+
ظهرت
ملكة جمال لبنان
السابقة،
فاليري أبو شقرا
، في إطلالة أنيقة وجذابة بفستان أسود مميز يتميز بطبقات من "الكشكش" وتفاصيل الريش عند الأطراف، ما أضفى عليها لمسة من الفخامة والرقي.
جلست فاليري بثقة وأناقة على أريكة بيضاء، مما زاد من بروز جمال الفستان. إطلالة
أبو شقرا
هذه نالت إعجاب متابعيها الذين أثنوا على ذوقها الرفيع وأناقتها الدائمة.
جمال ا
