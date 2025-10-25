Advertisement

فنون ومشاهير

لحطة محرجة.. فنّان ينسى كلمات أغنيته خلال عرض مباشر

Lebanon 24
25-10-2025 | 14:59
أربك شين فيلان، مغني ويستلايف، جمهور برنامج late late show في أيرلندا عندما نسي سطرًا من كلمات الأغنية المنفردة الجديدة "Chariot" خلال أدائها الأول. ورغم أن الموقف مرّ على معظم الحضور دون ملاحظة، تطرّق المذيع باتريك كيلتي إلى الواقعة مازحًا بعد الأداء، ليعلّق شين بدوره: "هذه نسختي الجديدة… غنّيت السطر الخطأ في المقطع الثاني، فألفت واحدًا مكانه!"
شارك شين العرض إلى جانب كيان إيجان ونيكي بيرن، فيما غاب مارك فيهلي بسبب مشكلات صحية مستمرة، رغم سماع صوته في الإصدار الجديد. وأكد فيلان أن مارك "لا يزال عضوًا في الفرقة وأداؤه رائع في الأغاني الجديدة"، لكنه لن يظهر في حفلات لندن بقاعة ألبرت الملكية ولا في الجولة العالمية للذكرى الخامسة والعشرين.

تأتي "Chariot" ضمن ألبوم "25" الذي يضم أفضل أعمال ويستلايف مع أربع أغنيات جديدة. وأشار فيلان إلى أن الأغنية المقبلة "مبهجة جدًا" وأن الألبوم سيصدر بعد عيد الميلاد.
