لحطة محرجة.. فنّان ينسى كلمات أغنيته خلال عرض مباشر

أربك ، مغني ويستلايف، جمهور برنامج في عندما نسي سطرًا من كلمات الأغنية المنفردة الجديدة "Chariot" خلال أدائها الأول. ورغم أن الموقف مرّ على معظم الحضور دون ملاحظة، تطرّق المذيع باتريك كيلتي إلى الواقعة مازحًا بعد الأداء، ليعلّق شين بدوره: "هذه نسختي الجديدة… غنّيت السطر الخطأ في المقطع الثاني، فألفت واحدًا مكانه!"شارك شين إلى جانب كيان إيجان ونيكي بيرن، فيما غاب مارك فيهلي بسبب مشكلات صحية مستمرة، رغم سماع صوته في الإصدار الجديد. وأكد فيلان أن مارك "لا يزال عضوًا في الفرقة وأداؤه رائع في الأغاني الجديدة"، لكنه لن يظهر في حفلات بقاعة ألبرت الملكية ولا في الجولة العالمية للذكرى الخامسة والعشرين.تأتي "Chariot" ضمن ألبوم "25" الذي يضم أفضل أعمال ويستلايف مع أربع أغنيات جديدة. وأشار فيلان إلى أن الأغنية المقبلة "مبهجة جدًا" وأن الألبوم سيصدر بعد .