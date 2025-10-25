Advertisement

زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:46
أعلنت الفنانة دراين حداد عبر حساباتها السخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقد قرآنها على شاب من خارج الوسط الفني  على نغمات " أنا من غيرك".
ومن جانب آخر، كانت  كشفت الفنانة دارين حداد كواليس مشاركتها في مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، من خلال دور فحيح إحدى بنات إبليس والذي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني 2025.


 

