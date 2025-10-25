زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)

Advertisement

أعلنت الفنانة دراين حداد عبر حساباتها السخصية عبر عقد قرآنها على شاب من خارج الوسط الفني على نغمات " أنا من غيرك".ومن جانب آخر، كانت كشفت الفنانة كواليس مشاركتها في مسلسل "المداح: أسطورة " بطولة الفنان ، من خلال دور فحيح إحدى بنات والذي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني 2025.