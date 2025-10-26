Advertisement

فنون ومشاهير

استاء من ما يحصل معه.. ممثل يتعرض للسرقة ويوجّه رسالة عالية النبرة للسلطات

Lebanon 24
26-10-2025 | 00:00
أعرب نجم برنامج "Love Island" ويس نيلسون (27 عامًا) عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"ما أصبحت عليه لندن"، بعدما تعرّض للسرقة للمرة الثانية هذا العام. وقال عبر إنستغرام إن حقيبة الغولف الخاصة به ومضاربه سُرقت كاملة، مضيفًا: "مرتين في عام واحد. شكرًا".
نيلسون، المنحدر من ستافوردشاير والذي لمع منذ مشاركته في الموسم الرابع للبرنامج عام 2018، كان قد كشف في كانون الثاني عن سرقة حقيبته من ماركة "لويس فويتون" أثناء توقف قطار متجه إلى لندن في محطة ميلتون كينز. وأوضح أنه نجا من فقدان أعماله الموسيقية بعدما أخرج جهاز الـ"ماك بوك" قبل الرحلة.

شارك ويس صورة لأمتعته في الرف العلوي داخل القطار، مشيرًا إلى أن الحقيبة "سُحبت إلى الخلف" بينما كان يشيح بنظره، وكتب: "استغرق الأمر ثانية واحدة فقط… الفئران في كل مكان"، في إشارة إلى اللصوص.
