فنون ومشاهير

منة شلبي تشارك أول صورة مع زوجها المنتج.. شاهدوها

Lebanon 24
26-10-2025 | 02:06
بعد إعلانها المفاجئ عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، شاركت الفنانة المصرية منة شلبي صورة تجمعها بزوجها على صفحتها الرسمية على فيسبوك خلال تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي، وأرفقت الصورة بقلوب حمراء، فيما عبّر الجنايني عن فرحته بالزواج واصفاً التجربة بأنها مليئة بالإحساس الجميل.
وتلقى الثنائي تهاني واسعة من زملائهما في الوسط الفني وجمهورهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام كبير بخبر الزواج المفاجئ.
 
 
