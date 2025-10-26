27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
منة شلبي تشارك أول صورة مع زوجها المنتج.. شاهدوها
Lebanon 24
26-10-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلانها المفاجئ عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، شاركت الفنانة
المصرية
منة شلبي
صورة تجمعها بزوجها على صفحتها الرسمية على
فيسبوك
خلال تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي، وأرفقت الصورة بقلوب حمراء، فيما عبّر الجنايني عن فرحته بالزواج واصفاً التجربة بأنها مليئة بالإحساس الجميل.
Advertisement
وتلقى
الثنائي
تهاني واسعة من زملائهما في الوسط الفني وجمهورهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام كبير بخبر الزواج المفاجئ.
مواضيع ذات صلة
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
Lebanon 24
جيسي عبدو تشارك صورة مع زوجها على إنستغرام وتتمنى له السعادة
26/10/2025 11:47:07
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها
Lebanon 24
هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها
26/10/2025 11:47:07
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء بسيطة.. خطوبة منة شلبي من منتج معروف إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بأجواء بسيطة.. خطوبة منة شلبي من منتج معروف إليكم التفاصيل
26/10/2025 11:47:07
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
26/10/2025 11:47:07
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الجن
المصرية
الثنائي
فيسبوك
مصرية
مصري
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
03:58 | 2025-10-26
26/10/2025 03:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استاء من ما يحصل معه.. ممثل يتعرض للسرقة ويوجّه رسالة عالية النبرة للسلطات
Lebanon 24
استاء من ما يحصل معه.. ممثل يتعرض للسرقة ويوجّه رسالة عالية النبرة للسلطات
00:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من استمرار توقيفه.. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من استمرار توقيفه.. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
17:45 | 2025-10-25
25/10/2025 05:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجوم نيكلوديون.. أين أصبحوا اليوم؟ (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجوم نيكلوديون.. أين أصبحوا اليوم؟ (صور)
16:59 | 2025-10-25
25/10/2025 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
16:46 | 2025-10-25
25/10/2025 04:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:58 | 2025-10-26
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
00:00 | 2025-10-26
استاء من ما يحصل معه.. ممثل يتعرض للسرقة ويوجّه رسالة عالية النبرة للسلطات
17:45 | 2025-10-25
على الرغم من استمرار توقيفه.. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)
16:59 | 2025-10-25
هل تذكرون نجوم نيكلوديون.. أين أصبحوا اليوم؟ (صور)
16:46 | 2025-10-25
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
16:12 | 2025-10-25
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24