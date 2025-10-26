منة شلبي تشارك أول صورة مع زوجها المنتج.. شاهدوها

بعد إعلانها المفاجئ عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، شاركت الفنانة صورة تجمعها بزوجها على صفحتها الرسمية على خلال تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي، وأرفقت الصورة بقلوب حمراء، فيما عبّر الجنايني عن فرحته بالزواج واصفاً التجربة بأنها مليئة بالإحساس الجميل.

Advertisement

وتلقى تهاني واسعة من زملائهما في الوسط الفني وجمهورهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام كبير بخبر الزواج المفاجئ.