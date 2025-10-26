بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن

قضت برفض الطعن المقدم من دفاع الفنان على حكم حبسه 6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه في ، لتصبح العقوبة نهائية وباتة.

وأيدت المحكمة بذلك الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال ، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن 3 سنوات في تشرين الثاني الماضي. (الامارات 24)