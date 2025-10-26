Advertisement

فنون ومشاهير

بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن

Lebanon 24
26-10-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1434208-638970834622432359.jpg
Doc-P-1434208-638970834622432359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من دفاع الفنان سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه في مطار القاهرة الدولي، لتصبح العقوبة نهائية وباتة.
Advertisement
وأيدت المحكمة بذلك الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالسجن 3 سنوات في تشرين الثاني الماضي. (الامارات 24)
 
سعد الصغير "أرشيفية"

مواضيع ذات صلة
الحكم على فنان أميركيّ شهير بالسجن... وغرامة كبيرة جدّاً
lebanon 24
26/10/2025 21:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إطلاق سراحها في قضية مخدرات... فنانة شهيرة تثير الجدل مجددًا بتصريحات عن التدخين (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 21:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
lebanon 24
26/10/2025 21:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس
lebanon 24
26/10/2025 21:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة النقض المصرية

مطار القاهرة الدولي

القاهرة الدولي

مطار القاهرة

محكمة النقض

الامارات

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2025-10-26
10:28 | 2025-10-26
09:06 | 2025-10-26
03:58 | 2025-10-26
02:06 | 2025-10-26
00:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24