بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز

طمأن الفنان ثامر الحميد الجمهور على حالة شقيقه الإعلامي ، بعد تعرّض الأخير لجلطة دماغية.

ونشر ثامر عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة شكر، وقال: "كل الشكر لمن تواصل وسأل عن أخي حبيبي طارق الحميّد، وأطمئن الجميع بأنه قد غادر مستشفى سليمان الحبيب الطبية، ليبدأ رحلة في للخدمات الإنسانية. فشكراً للكادر الطبي بالمجموعة ولكم جميعاً".