فنون ومشاهير

بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:28
طمأن الفنان ثامر الحميد الجمهور على حالة شقيقه الإعلامي طارق الحميد، بعد تعرّض الأخير لجلطة دماغية.
ونشر ثامر عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة شكر، وقال: "كل الشكر لمن تواصل وسأل عن أخي العزيز حبيبي طارق الحميّد، وأطمئن الجميع بأنه قد غادر مستشفى سليمان الحبيب الطبية، ليبدأ رحلة علاجية في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. فشكراً للكادر الطبي بالمجموعة ولكم جميعاً". 
 
 
 
