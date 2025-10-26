23
فنون ومشاهير
إسقاط تهمتين عن فضل شاكر... هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
26-10-2025
|
11:00
كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل قضية الفنان
فضل شاكر
، أنّ "الهيئة الاتهامية في
لبنان
أوصت بإسقاط تهمتين أساسيتين عن شاكر هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية من خلال تبييض الأموال".
وأوضحت المصادر المقربة من شاكر، أنّ "الهيئة الاتهامية اعتبرت أن تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم تعد قائمة من الناحية القانونية، باعتبار أن النظام السوري السابق لم يعد يتمتع بالشرعية الدولية، كما أن
الرئيس السوري بشار الأسد
يُعدّ هاربا من وجه العدالة وفق مذكرات ومواقف صدرت عن جهات ومنظمات دولية".
وأضافت أن "الهيئة الاتهامية أوصت بإسقاط تهمة تمويل الإرهاب لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورط فضل شاكر في أي نشاط مالي غير مشروع"، مؤكدة أن "المعاملات المالية التي جرى التحقيق بشأنها لا تتضمن ما يثبت استخدامها في تبييض الأموال أو تمويل أي نشاط محظور".
وأشارت إلى أن "شاكر يأمل أن يأتي القرار النهائي منصفا وعادلا، ليطوي صفحة طويلة من المتاعب القضائية التي رافقته على مدى سنوات، ويمهد الطريق أمامه للعودة إلى حياته الفنية والجماهيرية بشكل طبيعي". (ارم نيوز)
