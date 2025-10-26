Advertisement

فنون ومشاهير

بتعليق طريف.. ماذا قالت منة شلبي عن زواجها؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1434364-638971131712266187.webp
Doc-P-1434364-638971131712266187.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 خرجت النجمة منة شلبي بأول تعليق رسمي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه زواجها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" تعليقاً ساخراً قالت فيه: "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي"، مع الإشارة الى حساب زوجها أحمد الجنايني.
Advertisement

بدوره، ردّ الجنايني على منشور زوجته بطريقة طريفة عكست حالة الانسجام بينهما، فكتب: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى، ومفيش على راسي بطحة (هههه)، وبخصوص "إزاي بقى؟" فالحب فعلاً بيصنع المعجزات".
 
 
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
lebanon 24
27/10/2025 03:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
lebanon 24
27/10/2025 03:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
lebanon 24
27/10/2025 03:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
lebanon 24
27/10/2025 03:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد الجن

منة شلبي

فيسبوك

ما ن

سبوك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2025-10-26
10:28 | 2025-10-26
09:06 | 2025-10-26
07:46 | 2025-10-26
03:58 | 2025-10-26
02:06 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24