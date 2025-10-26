بتعليق طريف.. ماذا قالت منة شلبي عن زواجها؟

Advertisement

خرجت النجمة بأول تعليق رسمي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه زواجها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على " " تعليقاً ساخراً قالت فيه: "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي"، مع الإشارة الى حساب زوجها أحمد الجنايني.بدوره، ردّ الجنايني على منشور زوجته بطريقة طريفة عكست حالة الانسجام بينهما، فكتب: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى، ومفيش على راسي بطحة (هههه)، وبخصوص "إزاي بقى؟" فالحب فعلاً بيصنع المعجزات".