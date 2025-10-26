22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بتعليق طريف.. ماذا قالت منة شلبي عن زواجها؟
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت النجمة
منة شلبي
بأول تعليق رسمي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه زواجها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "
فيسبوك
" تعليقاً ساخراً قالت فيه: "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي"، مع الإشارة الى حساب زوجها أحمد الجنايني.
Advertisement
بدوره، ردّ الجنايني على منشور زوجته بطريقة طريفة عكست حالة الانسجام بينهما، فكتب: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى، ومفيش على راسي بطحة (هههه)، وبخصوص "إزاي بقى؟" فالحب فعلاً بيصنع المعجزات".
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
Lebanon 24
رسميًا.. منة شلبي تعلن زواجها وهذه هوية عريسها (صورة)
27/10/2025 03:04:57
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
27/10/2025 03:04:57
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
Lebanon 24
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
27/10/2025 03:04:57
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
27/10/2025 03:04:57
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الجن
منة شلبي
فيسبوك
ما ن
سبوك
قد يعجبك أيضاً
إسقاط تهمتين عن فضل شاكر... هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
إسقاط تهمتين عن فضل شاكر... هذا ما كشفته مصادر
11:00 | 2025-10-26
26/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
Lebanon 24
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
10:28 | 2025-10-26
26/10/2025 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ19 عاماً.. تصريح جريء لمخرجة سوريّة عن زوجها: روح شوف حياتك وتزوّج
Lebanon 24
تكبره بـ19 عاماً.. تصريح جريء لمخرجة سوريّة عن زوجها: روح شوف حياتك وتزوّج
09:06 | 2025-10-26
26/10/2025 09:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
03:58 | 2025-10-26
26/10/2025 03:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2025-10-26
إسقاط تهمتين عن فضل شاكر... هذا ما كشفته مصادر
10:28 | 2025-10-26
بعد إصابته بجلطة دماغيّة.. هذه آخر المستجدات عن الحالة الصحيّة للإعلاميّ البارز
09:06 | 2025-10-26
تكبره بـ19 عاماً.. تصريح جريء لمخرجة سوريّة عن زوجها: روح شوف حياتك وتزوّج
07:46 | 2025-10-26
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
03:58 | 2025-10-26
زوجته المغنية في غاية الجمال.. فنان يدخل القفص الذهبي (صور)
02:06 | 2025-10-26
منة شلبي تشارك أول صورة مع زوجها المنتج.. شاهدوها
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24