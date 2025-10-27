بعد غياب 15 عامًا.. فارس الحلو يعود للتمثيل مع تيم حسن

Advertisement

كشف الفنان تيم حسن، عن انضمام الفنان فارس الحلو إلى مسلسل " "، الذي يجمعه مع الفنانة ، والمقرر تصويره في قريباً.ونشر تيم حسن، صورة لفارس الحلو عبر خاصية "الستوري" على تطبيق " "، وعلق عليها بالقول: "الفنان الكبير فارس الحلو، رجعتك نورت مولانا 2026".وكان الفنان فارس الحلو، قد غادر إثر اندلاع عام 2011، حيثُ كان من المناصرين لها، ومنذ ذلك الوقت، غاب بشكل شبه كامل عن الدراما ، وفي جعبته رصيد كبير من الأعمال المميزة والهامة جعلته في الصف الأول من الممثلين.ويذكر أن مسلسل "مولانا"، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى حداد، وإنتاج شركة "الصباح"، بحسب منصة "بوسطة".