فنون ومشاهير

بعد غياب 15 عامًا.. فارس الحلو يعود للتمثيل مع تيم حسن

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:00
كشف الفنان تيم حسن، عن انضمام الفنان فارس الحلو إلى مسلسل "مولانا"، الذي يجمعه مع الفنانة نور علي، والمقرر تصويره في لبنان قريباً.
ونشر تيم حسن، صورة لفارس الحلو عبر خاصية "الستوري" على تطبيق "انستغرام"، وعلق عليها بالقول: "الفنان الكبير فارس الحلو، رجعتك نورت مولانا رمضان 2026".
وكان الفنان فارس الحلو، قد غادر سوريا إثر اندلاع الثورة عام 2011، حيثُ كان من المناصرين لها، ومنذ ذلك الوقت، غاب بشكل شبه كامل عن الدراما السورية، وفي جعبته رصيد كبير من الأعمال المميزة والهامة جعلته في الصف الأول من الممثلين.

ويذكر أن مسلسل "مولانا"، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف لبنى حداد، وإنتاج شركة "الصباح"، بحسب منصة "بوسطة".
