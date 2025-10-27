Advertisement

فنون ومشاهير

كانا حبيبين.. هذا ما كشفه الصحافي ايلي باسيل عن العلاقة التي جمعت إليسا بوائل كفوري

Lebanon 24
27-10-2025 | 01:30
بعد مشاركتهما سويا مؤخرا في حفل غنائي في الرياض، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار ارتباط الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري قبل سنوات. 
وحسمت إليسا الجدل المُثار حول طبيعة علاقتها بوائل وشائعة الارتباط متحدثة عن علاقتها به وذلك بعد نجاحهما في موسم الرياض، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية تجمعهما منذ سنوات.

وقالت إليسا في تصريحات بشأن علاقتها بوائل إنهما صديقان منذ سنوات وأنها تحبه منذ كانا في برنامج "استوديو الفن"، مشيرة إلى أن علاقتهما دائمًا ما تحدث صدى واسعا، وعلّقت بالقول: "نحنا الاتنين نجوم، وعندنا نفس المستمعين، وبيبحبونا العالم سوا".

أما وائل فقد تجاهل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في لقاءاته الصحفية. 

في حين أكد الإعلامي ايلي باسيل في بث مباشر عبر قناته على يوتيوب أمس الأحد ان علاقة حب كانت تجمع إليسا بوائل كفوري وانهما كانا يشكلان أجمل ثنائي في لبنان والعالم العربي من دون ان يكشف السبب الذي جعلهما ينفصلان لاحقا. 
 
