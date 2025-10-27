كانا حبيبين.. هذا ما كشفه الصحافي ايلي باسيل عن العلاقة التي جمعت إليسا بوائل كفوري

Advertisement

بعد مشاركتهما سويا مؤخرا في حفل غنائي في ، ضجت بأخبار ارتباط الفنانة إليسا والفنان قبل سنوات.وحسمت إليسا الجدل المُثار حول طبيعة علاقتها بوائل وشائعة الارتباط متحدثة عن علاقتها به وذلك بعد نجاحهما في موسم الرياض، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية تجمعهما منذ سنوات.وقالت إليسا في تصريحات بشأن علاقتها بوائل إنهما صديقان منذ سنوات وأنها تحبه منذ كانا في برنامج "استوديو الفن"، مشيرة إلى أن علاقتهما دائمًا ما تحدث صدى واسعا، وعلّقت بالقول: "نحنا الاتنين نجوم، وعندنا نفس المستمعين، وبيبحبونا العالم سوا".أما وائل فقد تجاهل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في لقاءاته الصحفية.في حين أكد الإعلامي في بث مباشر عبر قناته على أمس الأحد ان علاقة حب كانت تجمع إليسا بوائل وانهما كانا يشكلان أجمل ثنائي في والعالم العربي من دون ان يكشف السبب الذي جعلهما ينفصلان لاحقا.