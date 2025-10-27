بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا

Advertisement

تسبب الفنان محمد ياشا أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" (Uzak Şehir) وهو النسخة من مسلسل " " بضجة كبيرة بعد إعلانه المفاجئ انسحابه من العمل احتجاجاً على مشهد اعتبره مسيئاً للقضية .ونشر ياشا مقطع فيديو عبر حساباته على قال فيه: "بعد هذا المشهد، أترك مسلسل المدينة البعيدة.. هي خطي الأحمر".وجاءت تصريحات الممثل بعد عرض مشهد تظهر فيه ملابس تحمل ألوان علم فلسطين وهي تُرمى على الأرض، ما تسبب في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف: "في فلسطين تموت الأمهات والأطفال، ولا يمكن لضميري أن يقبل بهذا المشهد، كما أن أمي لن ترضى عني إن سكتّ.. أعلم أن كل الأبواب ستُغلق في وجهي، لكن الله يغلق باباً ويفتح آخر.. من هذه اللحظة، انتهى بالنسبة لي مسلسل المدينة البعيدة".وبعد هذا الموقف تعرّض ياشا لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن ردّ فعله كان مبالغاً فيه، مؤكدين أن المشهد لم يكن مقصوداً على الإطلاق.