26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
Lebanon 24
27-10-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب الفنان
التركي
محمد ياشا أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" (Uzak Şehir) وهو النسخة
التركية
من مسلسل "
الهيبة
" بضجة كبيرة بعد إعلانه المفاجئ انسحابه من العمل احتجاجاً على مشهد اعتبره مسيئاً للقضية
الفلسطينية
.
Advertisement
ونشر ياشا مقطع فيديو عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
قال فيه: "بعد هذا المشهد، أترك مسلسل المدينة البعيدة..
فلسطين
هي خطي الأحمر".
وجاءت تصريحات الممثل بعد عرض مشهد تظهر فيه ملابس تحمل ألوان علم فلسطين وهي تُرمى على الأرض، ما تسبب في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "في فلسطين تموت الأمهات والأطفال، ولا يمكن لضميري أن يقبل بهذا المشهد، كما أن أمي لن ترضى عني إن سكتّ.. أعلم أن كل الأبواب ستُغلق في وجهي، لكن الله يغلق باباً ويفتح آخر.. من هذه اللحظة، انتهى بالنسبة لي مسلسل المدينة البعيدة".
وبعد هذا الموقف تعرّض ياشا لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن ردّ فعله كان مبالغاً فيه، مؤكدين أن المشهد لم يكن مقصوداً على الإطلاق.
مواضيع ذات صلة
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
Lebanon 24
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
27/10/2025 14:41:57
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير يُثير الجدل: "تركيا هي حماس"
Lebanon 24
بن غفير يُثير الجدل: "تركيا هي حماس"
27/10/2025 14:41:57
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم مسلسل "فريندز" توفي بسببها... اعترافات خطيرة لـ"ملكة الكيتامين"!
Lebanon 24
نجم مسلسل "فريندز" توفي بسببها... اعترافات خطيرة لـ"ملكة الكيتامين"!
27/10/2025 14:41:57
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"... ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ (صور وفيديو)
27/10/2025 14:41:57
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الفلسطينية
ضجة كبيرة
التركية
الهيبة
فلسطين
التركي
محمد ي
تابع
قد يعجبك أيضاً
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
Lebanon 24
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
08:00 | 2025-10-27
27/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
07:53 | 2025-10-27
27/10/2025 07:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
Lebanon 24
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
06:07 | 2025-10-27
27/10/2025 06:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء التصوير.. فنانة عربية شهيرة تتعرّض لإصابة خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أثناء التصوير.. فنانة عربية شهيرة تتعرّض لإصابة خطيرة (فيديو)
04:55 | 2025-10-27
27/10/2025 04:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس والدتها جمالا.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
تُنافس والدتها جمالا.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تعرّفوا إليها (صور)
03:27 | 2025-10-27
27/10/2025 03:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2025-10-27
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
07:53 | 2025-10-27
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
06:07 | 2025-10-27
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
04:55 | 2025-10-27
أثناء التصوير.. فنانة عربية شهيرة تتعرّض لإصابة خطيرة (فيديو)
03:27 | 2025-10-27
تُنافس والدتها جمالا.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تعرّفوا إليها (صور)
02:59 | 2025-10-27
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24