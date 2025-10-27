Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!

Lebanon 24
27-10-2025 | 13:14
ردّت الفنانة سلاف فواخرجي على الانتقادات التي طالتها من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور عبّرت فيه عن محبتها لمصر.
وكتبت سلاف عبر حسابها على "فيسبوك": " للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبي لمصر المحروسة، والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم، وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر، وكل بلادنا وعواصمنا العربية، أقول لهم مدندنة، مستعيرة جملة من أغنية: الغزالة رايقة، الطبلة دي؟ لأ ده قلبي، نعم إنه قلبي، وبيدق على المقسوم؟، شكرا للمقسوم الذي جعلني في مصر".



وأعربت سلاف فواخرجي عن اعتزازها بحب مصر قبل ساعات، وكتبت: "السلام عقيدة وطن، وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه دنيا".

 

مواقع التواصل الاجتماعي

الغزالة رايقة

غزالة رايقة

الغزالة

الغزال

فيسبوك

لي مي

