بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!

وكتبت سلاف عبر حسابها على " ": " للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبي لمصر المحروسة، والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم، وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر، وكل بلادنا وعواصمنا العربية، أقول لهم مدندنة، مستعيرة جملة من أغنية: ، الطبلة دي؟ لأ ده قلبي، نعم إنه قلبي، وبيدق على المقسوم؟، شكرا للمقسوم الذي جعلني في مصر".وأعربت سلاف فواخرجي عن اعتزازها بحب مصر قبل ساعات، وكتبت: "السلام عقيدة وطن، وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه ".