21
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّضها للانتقادات بسبب تصريحها عن حبها لمصر... سلاف فواخرجي تكسر صمتها وترد!
Lebanon 24
27-10-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت الفنانة
سلاف فواخرجي
على الانتقادات التي طالتها من بعض رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد منشور عبّرت فيه عن محبتها لمصر.
Advertisement
وكتبت سلاف عبر حسابها على "
فيسبوك
": " للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبي لمصر المحروسة، والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم، وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر، وكل بلادنا وعواصمنا العربية، أقول لهم مدندنة، مستعيرة جملة من أغنية:
الغزالة رايقة
، الطبلة دي؟ لأ ده قلبي، نعم إنه قلبي، وبيدق على المقسوم؟، شكرا للمقسوم الذي جعلني في مصر".
وأعربت سلاف فواخرجي عن اعتزازها بحب مصر قبل ساعات، وكتبت: "السلام عقيدة وطن، وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه
دنيا
".
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
28/10/2025 02:06:17
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريح خطير.. سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب
Lebanon 24
في تصريح خطير.. سلاف فواخرجي تفضح جريمة اغتصاب
28/10/2025 02:06:17
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
28/10/2025 02:06:17
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد
Lebanon 24
بعد اتهامها بتعمد الجرأة للفت الانتباه… فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وترد
28/10/2025 02:06:17
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الغزالة رايقة
غزالة رايقة
الغزالة
الغزال
فيسبوك
لي مي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71
Lebanon 24
بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71
17:41 | 2025-10-27
27/10/2025 05:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
Lebanon 24
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
10:22 | 2025-10-27
27/10/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
08:36 | 2025-10-27
27/10/2025 08:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
Lebanon 24
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
08:00 | 2025-10-27
27/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
Lebanon 24
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
07:53 | 2025-10-27
27/10/2025 07:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:41 | 2025-10-27
بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71
10:22 | 2025-10-27
إليسا أثارت قلق جمهورها بشأن صحّتها... لماذا ارتدت قفازات؟ (فيديو)
08:36 | 2025-10-27
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
08:00 | 2025-10-27
زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع
07:53 | 2025-10-27
بشأن خطاب تأبينها... شقيق الأميرة ديانا يكشف عن مفاجأة
06:07 | 2025-10-27
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24