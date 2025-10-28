تغيّرت ملامحه كثيراً... فنان يخرج من السجن وهذا أوّل ما نشره (فيديو)

بعد الإفراج عنه إثر انتهاء محكوميتيه ، نشر الفنان المصري مجدي شطة أوّل فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وظهر شطة وهو يغني، وقال: "أول ما الأكونت يوصل 100 ألف هنزلكم الجديد.. إخواتي فين؟".

وأثارت إطلالة شطة التساؤلات، ولاحظ العديد من متابعيه سقوط عدد كبير من أسنانه وتغيّر ملامحه. (روسيا اليوم)