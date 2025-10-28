24
فنون ومشاهير
تغيّرت ملامحه كثيراً... فنان يخرج من السجن وهذا أوّل ما نشره (فيديو)
Lebanon 24
28-10-2025
|
10:50
A-
A+
بعد الإفراج عنه إثر انتهاء محكوميتيه
، نشر الفنان المصري مجدي شطة أوّل فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر شطة وهو يغني، وقال: "أول ما الأكونت يوصل 100 ألف هنزلكم الجديد.. إخواتي فين؟".
وأثارت إطلالة شطة التساؤلات، ولاحظ العديد من متابعيه سقوط عدد كبير من أسنانه وتغيّر ملامحه. (روسيا اليوم)
