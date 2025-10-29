23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصور.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية أثناء ممارسة اليوغا في الجيم
Lebanon 24
29-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استحوذت الفنانة
ياسمين صبري
على الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".
Advertisement
ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة رياضية رشيقة، وهي تمارس تمارين اليوغا بمرونة ورشاقة واضحة.
وكتبت ياسمين، تعليقًا: "من الجيد دائمًا أن نمارس اليوجا معًا،
شكرًا لك
على دفع جسدي بشكل رائع".
مواضيع ذات صلة
هبة نور تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
Lebanon 24
هبة نور تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
29/10/2025 07:07:03
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
29/10/2025 07:07:03
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. كارلا حداد تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (صورة)
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. كارلا حداد تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (صورة)
29/10/2025 07:07:03
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
29/10/2025 07:07:03
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شكرًا لك
بري على
الرياض
رياضي
رياض
مارس
الري
قد يعجبك أيضاً
بعد الانتقادات التي طالت شكران مرتجى.. كاريس بشار تدافع عنها وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت شكران مرتجى.. كاريس بشار تدافع عنها وهذا ما قالته (فيديو)
00:54 | 2025-10-29
29/10/2025 12:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"
Lebanon 24
مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"
16:00 | 2025-10-28
28/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرة جديدة… إلهام شاهين ترد على أزمة تطاير فستانها على الريد كاربت(فيديو)
Lebanon 24
مرة جديدة… إلهام شاهين ترد على أزمة تطاير فستانها على الريد كاربت(فيديو)
13:27 | 2025-10-28
28/10/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت زوجته... ماذا قال إعلاميّ لبنانيّ بارز عن وفاة مستشارة بشار الأسد؟ (فيديو)
Lebanon 24
كانت زوجته... ماذا قال إعلاميّ لبنانيّ بارز عن وفاة مستشارة بشار الأسد؟ (فيديو)
11:11 | 2025-10-28
28/10/2025 11:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحه كثيراً... فنان يخرج من السجن وهذا أوّل ما نشره (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحه كثيراً... فنان يخرج من السجن وهذا أوّل ما نشره (فيديو)
10:50 | 2025-10-28
28/10/2025 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
02:30 | 2025-10-28
28/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:54 | 2025-10-29
بعد الانتقادات التي طالت شكران مرتجى.. كاريس بشار تدافع عنها وهذا ما قالته (فيديو)
16:00 | 2025-10-28
مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"
13:27 | 2025-10-28
مرة جديدة… إلهام شاهين ترد على أزمة تطاير فستانها على الريد كاربت(فيديو)
11:11 | 2025-10-28
كانت زوجته... ماذا قال إعلاميّ لبنانيّ بارز عن وفاة مستشارة بشار الأسد؟ (فيديو)
10:50 | 2025-10-28
تغيّرت ملامحه كثيراً... فنان يخرج من السجن وهذا أوّل ما نشره (فيديو)
09:49 | 2025-10-28
بالفيديو... دانييلا رحمة: "ما عم شوفو لزوجي أبداً"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 07:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24