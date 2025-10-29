بالصور.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية أثناء ممارسة اليوغا في الجيم

Advertisement

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة رياضية رشيقة، وهي تمارس تمارين اليوغا بمرونة ورشاقة واضحة.وكتبت ياسمين، تعليقًا: "من الجيد دائمًا أن نمارس اليوجا معًا، على دفع جسدي بشكل رائع".