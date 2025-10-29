Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية أثناء ممارسة اليوغا في الجيم

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:00
استحوذت الفنانة ياسمين صبري على الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".
ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صور ظهرت فيها  بإطلالة رياضية رشيقة، وهي تمارس تمارين اليوغا بمرونة ورشاقة واضحة.

وكتبت ياسمين، تعليقًا: "من الجيد دائمًا أن نمارس اليوجا معًا، شكرًا لك على دفع جسدي بشكل رائع".
 































