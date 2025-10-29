صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!

Advertisement

أصدرت محكمة الشراقة في العاصمة اليوم الأربعاء، حكمًا بتغريم الجزائر السابقة وعارضة الأزياء وحيدة قروج مبلغ 50 ألف جزائري، بتهمة القذف ونشر صور خاصة على الإنترنت، إثر تهديدها لزميلتها عارضة الأزياء ابتسام العرفي.كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضد زوج قروج السابق المتوفى، بعد أن تقدمت العرفي بشكوى تتهم فيها وحيدة وزوجها السابق بنشر صور وفيديوهات تضمنت عبارات مسيئة تمس شرفها على .وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت القضية بعد تقديم العرفي شكوى في 22 شباط 2024، متهمة وحيدة وزوجها السابق بنشر تسجيلات مرئية وصوتية تضمنت سبًا وقذفًا. وشملت التهم القذف والتهديد بنشر صور الغير للعرض على الجمهور، وفق المادتين "303 مكرر 1" و"296" من .وتمثل وحيدة قروج أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن البليدة، حيث تقضي حاليًا عقوبة سنة حبسا نافذاً وغرامة 500 ألف دينار، بعد حكم مستأنف صادر عن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة.ونفت قروج جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن حساب الإنستغرام المستغل في القضية لا يخصها، وأن حسابها الرسمي سلمته لمصالح الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن زوجها السابق توفي عام 2020 وأن الصوت المسموع في التسجيلات يعود لرجل آخر. (ارم نيوز)