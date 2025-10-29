21
صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!
Lebanon 24
29-10-2025
|
16:24
A-
A+
أصدرت محكمة الشراقة في
الجزائر
العاصمة اليوم الأربعاء، حكمًا بتغريم
ملكة جمال
الجزائر السابقة وعارضة الأزياء وحيدة قروج مبلغ 50 ألف
دينار
جزائري، بتهمة القذف ونشر صور خاصة على الإنترنت، إثر تهديدها لزميلتها عارضة الأزياء ابتسام العرفي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضد زوج قروج السابق المتوفى، بعد أن تقدمت العرفي بشكوى تتهم فيها وحيدة وزوجها السابق بنشر صور وفيديوهات تضمنت عبارات مسيئة تمس شرفها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت القضية بعد تقديم العرفي شكوى في 22 شباط 2024، متهمة وحيدة وزوجها السابق بنشر تسجيلات مرئية وصوتية تضمنت سبًا وقذفًا. وشملت التهم القذف والتهديد بنشر صور الغير للعرض على الجمهور، وفق المادتين "303 مكرر 1" و"296" من
قانون العقوبات
الجزائري
.
وتمثل وحيدة قروج أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن البليدة، حيث تقضي حاليًا عقوبة سنة حبسا نافذاً وغرامة 500 ألف دينار، بعد حكم مستأنف صادر عن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة.
ونفت قروج جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن حساب الإنستغرام المستغل في القضية لا يخصها، وأن حسابها الرسمي سلمته لمصالح الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن زوجها السابق توفي عام 2020 وأن الصوت المسموع في التسجيلات يعود لرجل آخر. (ارم نيوز)
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
17:16 | 2025-10-29
29/10/2025 05:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)
Lebanon 24
رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)
15:00 | 2025-10-29
29/10/2025 03:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
Lebanon 24
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
09:26 | 2025-10-29
29/10/2025 09:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
