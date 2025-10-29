Advertisement

فنون ومشاهير

صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!

Lebanon 24
29-10-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1435706-638973740881327291.jpg
Doc-P-1435706-638973740881327291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة الشراقة في الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، حكمًا بتغريم ملكة جمال الجزائر السابقة وعارضة الأزياء وحيدة قروج مبلغ 50 ألف دينار جزائري، بتهمة القذف ونشر صور خاصة على الإنترنت، إثر تهديدها لزميلتها عارضة الأزياء ابتسام العرفي.
Advertisement

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية ضد زوج قروج السابق المتوفى، بعد أن تقدمت العرفي بشكوى تتهم فيها وحيدة وزوجها السابق بنشر صور وفيديوهات تضمنت عبارات مسيئة تمس شرفها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت القضية بعد تقديم العرفي شكوى في 22 شباط 2024، متهمة وحيدة وزوجها السابق بنشر تسجيلات مرئية وصوتية تضمنت سبًا وقذفًا. وشملت التهم القذف والتهديد بنشر صور الغير للعرض على الجمهور، وفق المادتين "303 مكرر 1" و"296" من قانون العقوبات الجزائري.

وتمثل وحيدة قروج أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن البليدة، حيث تقضي حاليًا عقوبة سنة حبسا نافذاً وغرامة 500 ألف دينار، بعد حكم مستأنف صادر عن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة.

ونفت قروج جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن حساب الإنستغرام المستغل في القضية لا يخصها، وأن حسابها الرسمي سلمته لمصالح الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن زوجها السابق توفي عام 2020 وأن الصوت المسموع في التسجيلات يعود لرجل آخر. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
lebanon 24
30/10/2025 04:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
30/10/2025 04:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في باريس (صور)
lebanon 24
30/10/2025 04:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصابة بمرض الثعلبة.. ملكة جمال تطل دون شعر مستعار (صور)
lebanon 24
30/10/2025 04:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

قانون العقوبات

ملكة جمال

الجزائري

العقوبات

ارم نيوز

الجزائر

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:16 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:16 | 2025-10-29
15:00 | 2025-10-29
11:00 | 2025-10-29
09:52 | 2025-10-29
09:26 | 2025-10-29
08:18 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24