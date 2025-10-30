محمد الأحمد يكشف أسباب غيابه ويعلن عن مشروعه الجديد

Advertisement

كشف النجم السوري خلال حفل انطلاق تصوير مسلسل "كذبة سودا" في دبي، عن أسباب غيابه الجزئي عن الدراما خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الأمر كان نتيجة ظروف فنية وزمنية حالت دون اختيار المشاريع المناسبة، وليس خيارًا شخصيًا.وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أنه يعمل حاليًا على اتفاق بشأن عمل سوري جديد بعد موسم ، معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من التفاصيل النهائية.وتحدث عن مشروعه الجديد "لما شفت"، مشيرًا إلى أن شخصيته في المسلسل تحمل بعدًا إنسانيًا وفكريًا مختلفًا، مع تحولات كبيرة تمنح الدور عمقًا وتحديًا فنيًا. وأكد أن المسلسل يتكون من عشر حلقات فقط، واصفًا إياه بأنه خفيف، نظيف، ويحمل فكرة مميزة.وأشار الأحمد إلى أن التصوير يسير في أجواء إيجابية، مع تناغم كبير بين الممثلين والفريق الفني، مؤكدًا أن الجهد المبذول سيظهر بوضوح عند عرض المسلسل، متمنيًا أن ينال استحسان الجمهور.أما الإعلان الترويجي للعمل، فاختير تصويره في لإضفاء طابع عالمي على المشروع ومنحه حضورًا مميزًا على نطاق أوسع. (فوشيا)