محمد الأحمد يكشف أسباب غيابه ويعلن عن مشروعه الجديد
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:00
كشف النجم السوري
محمد الأحمد
خلال حفل انطلاق تصوير مسلسل "كذبة سودا" في دبي، عن أسباب غيابه الجزئي عن الدراما
السورية
خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الأمر كان نتيجة ظروف فنية وزمنية حالت دون اختيار المشاريع المناسبة، وليس خيارًا شخصيًا.
وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أنه يعمل حاليًا على اتفاق بشأن عمل سوري جديد بعد موسم
رمضان
، معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من التفاصيل النهائية.
وتحدث عن مشروعه الجديد "لما شفت"، مشيرًا إلى أن شخصيته في المسلسل تحمل بعدًا إنسانيًا وفكريًا مختلفًا، مع تحولات كبيرة تمنح الدور عمقًا وتحديًا فنيًا. وأكد أن المسلسل يتكون من عشر حلقات فقط، واصفًا إياه بأنه خفيف، نظيف، ويحمل فكرة مميزة.
وأشار الأحمد إلى أن التصوير يسير في أجواء إيجابية، مع تناغم كبير بين الممثلين والفريق الفني، مؤكدًا أن الجهد المبذول سيظهر بوضوح عند عرض المسلسل، متمنيًا أن ينال استحسان الجمهور.
أما الإعلان الترويجي للعمل، فاختير تصويره في
باريس
لإضفاء طابع عالمي على المشروع ومنحه حضورًا مميزًا على نطاق أوسع. (فوشيا)
