عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)



Advertisement

وكشفت والدته لموقع TMZ أن مايرز عانى من ثلاث نوبات قلبية خلال السنوات الثلاث الماضية. في خبر حزين، توفي الممثل الأميركي روجر مايرز ، المعروف بأدواره في مسلسل"أمير الجديد" و فيلم"عائلة : حلم أميركي"، عن عمر ناهز 42 عاما، إثر نوبة قلبية في منزله بولاية ماريلاند.وكشفت والدته لموقع TMZ أن مايرز عانى من ثلاث نوبات قلبية خلال السنوات الثلاث الماضية.

واشتهر مايرز منذ طفولته، حيث حيث ظهر لأول مرة في دور الصغير في الموسم الثالث من مسلسل The Fresh Prince of Bel-Air عام 1992، قبل أن يلعب دور مارلون جاكسون الصغير في الفيلم التلفزيوني The Jacksons: An American Dream، الذي يروي صعود عائلة جاكسون الشهيرة إلى النجومية الموسيقية.



كما ظهر في حلقة من مسلسل Young على قناة The WB عام 2000.



وعلى الصعيد الشخصي، كان مايرز أبا لأربعة أطفال، حسب ما ذكره صندوق GoFundMe.