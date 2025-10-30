24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة تستعد لجراحة دقيقة في العمود الفقري.. وتطلب الدعاء من محبيها
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الفنانة
نجوى فؤاد
لإجراء جراحة دقيقة في فقرات العمود الفقري بعد معاناة طويلة مع الألم، مؤكدة لجمهورها أنها تتعامل مع حالتها بالصبر والإيمان.
Advertisement
نجوى
فؤاد
، التي خضعت سابقًا لعملية تركيب مفصل الركبة اليمنى، أوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، أن تآكل فقرات الرقبة اليسرى تسبب لها بصعوبة الحركة وآلام متكررة في الظهر، ما استدعى إجراء الجراحة خلال الأيام المقبلة.
وعبرت عن فخرها بمسيرتها الفنية الطويلة في مجال الرقص الشرقي، مؤكدة أن أسلوبها الخاص ساهم في تطوير هذا الفن ورفع مكانته، مشددة على أن الفن بالنسبة لها رسالة تتطلب الإخلاص والتفاني.
وختمت حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها على دعمه الدائم، طالبة من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أن تشجيعهم يمنحها القوة لتجاوز المحنة. (العين)
مواضيع ذات صلة
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
Lebanon 24
لم تعدّ قادرة على الجلوس والحركة... فنانة بارزة تطلب من محبيها الدعاء لها
30/10/2025 21:33:34
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المساعدات العسكرية للجيش على المحك و"نزع السلاح" العمود الفقري
Lebanon 24
المساعدات العسكرية للجيش على المحك و"نزع السلاح" العمود الفقري
30/10/2025 21:33:34
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
30/10/2025 21:33:34
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)
30/10/2025 21:33:34
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الطويل
الجراح
العاج
العين
فؤاد
نجوى
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد وفاته بشكلٍ مفاجىء... هكذا ودّعت بلدة العين الفنان اللبنانيّ الشاب بهاء خليل
Lebanon 24
بعد وفاته بشكلٍ مفاجىء... هكذا ودّعت بلدة العين الفنان اللبنانيّ الشاب بهاء خليل
13:57 | 2025-10-30
30/10/2025 01:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنتها نشرت صوراً لها من باريس... تعرفوا إلى "حماة" الفنان راغب علامة
Lebanon 24
إبنتها نشرت صوراً لها من باريس... تعرفوا إلى "حماة" الفنان راغب علامة
12:50 | 2025-10-30
30/10/2025 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
09:30 | 2025-10-30
30/10/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
05:14 | 2025-10-30
30/10/2025 05:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
04:59 | 2025-10-30
30/10/2025 04:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:57 | 2025-10-30
بعد وفاته بشكلٍ مفاجىء... هكذا ودّعت بلدة العين الفنان اللبنانيّ الشاب بهاء خليل
12:50 | 2025-10-30
إبنتها نشرت صوراً لها من باريس... تعرفوا إلى "حماة" الفنان راغب علامة
09:30 | 2025-10-30
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
05:14 | 2025-10-30
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
04:59 | 2025-10-30
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
03:31 | 2025-10-30
انهارت من البكاء مع إعلامي لبناني.. للمرة الأولى آمال ماهر تكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24