فنانة تستعد لجراحة دقيقة في العمود الفقري.. وتطلب الدعاء من محبيها

تستعد الفنانة لإجراء جراحة دقيقة في فقرات العمود الفقري بعد معاناة طويلة مع الألم، مؤكدة لجمهورها أنها تتعامل مع حالتها بالصبر والإيمان.، التي خضعت سابقًا لعملية تركيب مفصل الركبة اليمنى، أوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، أن تآكل فقرات الرقبة اليسرى تسبب لها بصعوبة الحركة وآلام متكررة في الظهر، ما استدعى إجراء الجراحة خلال الأيام المقبلة.وعبرت عن فخرها بمسيرتها الفنية الطويلة في مجال الرقص الشرقي، مؤكدة أن أسلوبها الخاص ساهم في تطوير هذا الفن ورفع مكانته، مشددة على أن الفن بالنسبة لها رسالة تتطلب الإخلاص والتفاني.وختمت حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها على دعمه الدائم، طالبة من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أن تشجيعهم يمنحها القوة لتجاوز المحنة. (العين)