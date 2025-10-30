Advertisement

فنون ومشاهير

سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:30
تعرض نجل الفنانة ريم سامي لحادث أدى إلى إصابته في الرأس، بعد سقوطه على الأرض.
ونُقِلَ نجل سامي مباشرة إلى غرفة العناية المركزة، حيث يخضع حاليًا للمراقبة الدقيقة من الفريق الطبي.
 
 
ريم سامي

سامي م

