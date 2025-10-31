27
فنون ومشاهير
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
Lebanon 24
31-10-2025
|
03:35
اعتقلت
الأجهزة الأمنية
الفنان المصري
محمود العسيلي
وذلك بعد حصول مشادة كلامية بينه وبين طالبة، بسبب خلافهما على أولوية المرور ما أدى الى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان عبارات السبّ والقذف.
وكانت
مديرية أمن الجيزة
قد تلقت إخطاراً يفيد بتراشق بالألفاظ بين المطرب محمود العسيلي وإحدى الطالبات، بسبب أولوية المرور، ما أدى الى توقف السير في الشارع، وبإجراء التحريات تبين أن الخلاف بدأ بسبب أحقية المرور، سرعان ما تطوّر الى مشادة كلامية بين الطرفين، وتبادل الألفاظ المسيئة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، تمهيداً لعرض المحضر على
النيابة العامة
لمباشرة التحقيقات في الواقعة، إلا أنه تم احتواء الخلاف بالتصالح وإنهاء الخلاف ودّياً.
