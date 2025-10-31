Advertisement

فنون ومشاهير

مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1436300-638975002319240791.jpg
Doc-P-1436300-638975002319240791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفنان المصري محمود العسيلي وذلك بعد حصول مشادة كلامية بينه وبين طالبة، بسبب خلافهما على أولوية المرور ما أدى الى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان عبارات السبّ والقذف.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطاراً يفيد بتراشق بالألفاظ بين المطرب محمود العسيلي وإحدى الطالبات، بسبب أولوية المرور، ما أدى الى توقف السير في الشارع، وبإجراء التحريات تبين أن الخلاف بدأ بسبب أحقية المرور، سرعان ما تطوّر الى مشادة كلامية بين الطرفين، وتبادل الألفاظ المسيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، تمهيداً لعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، إلا أنه تم احتواء الخلاف بالتصالح وإنهاء الخلاف ودّياً. 

مواضيع ذات صلة
"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان
lebanon 24
31/10/2025 11:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
lebanon 24
31/10/2025 11:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
lebanon 24
31/10/2025 11:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مُفاجئ.. سجن فنانة شهيرة بسبب تسجيلات "تُهدد سمعتها"! (صورة)
lebanon 24
31/10/2025 11:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الجيزة

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

محمود العسيلي

محمود ال

النيابة

الجيزة

حمود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:26 | 2025-10-31
04:32 | 2025-10-31
02:26 | 2025-10-31
00:57 | 2025-10-31
00:00 | 2025-10-31
17:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24