مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)

اعتقلت الفنان المصري وذلك بعد حصول مشادة كلامية بينه وبين طالبة، بسبب خلافهما على أولوية المرور ما أدى الى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان عبارات السبّ والقذف.

Advertisement

وكانت قد تلقت إخطاراً يفيد بتراشق بالألفاظ بين المطرب محمود العسيلي وإحدى الطالبات، بسبب أولوية المرور، ما أدى الى توقف السير في الشارع، وبإجراء التحريات تبين أن الخلاف بدأ بسبب أحقية المرور، سرعان ما تطوّر الى مشادة كلامية بين الطرفين، وتبادل الألفاظ المسيئة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، تمهيداً لعرض المحضر على لمباشرة التحقيقات في الواقعة، إلا أنه تم احتواء الخلاف بالتصالح وإنهاء الخلاف ودّياً.