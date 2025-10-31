Advertisement

فنون ومشاهير

داخل المحكمة... توقيف محامي فنانة شهيرة

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:30
ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة القبض على محامي الفنانة بوسي بتهمة تزوير مستندات رسمية تخصّها.
وكشفت التحقيقات أن المحامي المتهم زوّر أوراقاً رسمية تتعلق بإحدى القضايا الخاصة ببوسي، وقد أوقف داخل إحدى المحاكم عقب صدور قرار من النيابة العامة بتوقيفه وإحضاره. (لها)
 
 
 
 
مديرية أمن القاهرة

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

القاهرة

النيابة

القضايا

