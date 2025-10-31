25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
داخل المحكمة... توقيف محامي فنانة شهيرة
Lebanon 24
31-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
الأجهزة الأمنية
في
مديرية أمن القاهرة
القبض على محامي الفنانة
بوسي
بتهمة تزوير مستندات رسمية تخصّها.
Advertisement
وكشفت التحقيقات أن المحامي المتهم زوّر أوراقاً رسمية تتعلق بإحدى
القضايا
الخاصة ببوسي، وقد أوقف داخل إحدى المحاكم عقب صدور قرار من
النيابة العامة
بتوقيفه وإحضاره. (لها)
مواضيع ذات صلة
لديها طفل رضيع... توقيف فنانة شهيرة في قضيّة مخدرات
Lebanon 24
لديها طفل رضيع... توقيف فنانة شهيرة في قضيّة مخدرات
31/10/2025 20:39:26
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهر من زواجها فقط.. توقيف فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو لها وهذا ما عُثر في دمها!
Lebanon 24
بعد شهر من زواجها فقط.. توقيف فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو لها وهذا ما عُثر في دمها!
31/10/2025 20:39:26
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محامٍ شهير قدّم بلاغًا ضدها... راقصة شهيرة جدًا تواجه أزمة بعد افتتاح أكاديمية الرقص!
Lebanon 24
محامٍ شهير قدّم بلاغًا ضدها... راقصة شهيرة جدًا تواجه أزمة بعد افتتاح أكاديمية الرقص!
31/10/2025 20:39:26
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
Lebanon 24
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
31/10/2025 20:39:26
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية أمن القاهرة
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
القاهرة
النيابة
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!
Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!
14:05 | 2025-10-31
31/10/2025 02:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
Lebanon 24
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
06:15 | 2025-10-31
31/10/2025 06:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لجراجة دقيقة في عمودها الفقري.. فنانة شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
خضعت لجراجة دقيقة في عمودها الفقري.. فنانة شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صورة)
05:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم شهير يُقرر التبرع بكليته لشخص غريب! (صورة)
Lebanon 24
نجم شهير يُقرر التبرع بكليته لشخص غريب! (صورة)
04:32 | 2025-10-31
31/10/2025 04:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
03:35 | 2025-10-31
31/10/2025 03:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:05 | 2025-10-31
بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!
06:15 | 2025-10-31
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
05:26 | 2025-10-31
خضعت لجراجة دقيقة في عمودها الفقري.. فنانة شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صورة)
04:32 | 2025-10-31
نجم شهير يُقرر التبرع بكليته لشخص غريب! (صورة)
03:35 | 2025-10-31
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
02:26 | 2025-10-31
تكريم جورج خباز.. فنان ملتزم وخادم للإنسانية والوطن
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24