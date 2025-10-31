23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!
Lebanon 24
31-10-2025
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رجل الأعمال والمؤثر
العراقي
فهد زيد، اليوم، انفصاله رسمياً عن الشاعرة والإعلامية شهد
الشمري
، بعد زواج دام أكثر من خمس سنوات وأنجبا خلاله ابنتين هما "ناي" و"وتر".
Advertisement
ونشر زيد بيانًا عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام قال فيه إنه يعلن "بكل احترام انتهاء العلاقة الزوجية من زوجتي السابقة وأم أطفالي شهد الشمري رسمياً، وقد تم الطلاق بكل ود واحترام متبادل، دون أي مشاكل أو خلافات تُذكر"، مضيفاً أن "بعض النهايات تكون بداية جديدة، والله وليّ التوفيق".
ولم يكشف زيد عن أسباب الانفصال، مكتفياً بالإشارة إلى أن القرار جاء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل.
في حين قالت شهد الشمري، إن في بيان إيضاً: "أعلن انفصالي عن زوجي فهد رسمياً بعد 6
سنوات من
الزواج وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم وأتمنى لكل منّا التوفيق في حياته
القادمة
". (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد إنفصاله عن زوجته الممثلة... إليكم ما فعله هذا الفنان الشهير خلال حفله الغنائيّ
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته الممثلة... إليكم ما فعله هذا الفنان الشهير خلال حفله الغنائيّ
31/10/2025 23:53:42
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 10 سنوات.. فنان يعلن طلاقه من زوجته الممثلة (صورة)
Lebanon 24
بعد زواج دام 10 سنوات.. فنان يعلن طلاقه من زوجته الممثلة (صورة)
31/10/2025 23:53:42
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
31/10/2025 23:53:42
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن زوجها وزواجها من جديد... فنانة تتلقى مباركة من إبنها هذا ما قاله لها
31/10/2025 23:53:42
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سنوات من
العراقي
القادمة
العراق
الشمري
ستوري
عراقي
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من هو أصغر نجم في برشلونة يسكن قصر شاكيرا و بيكيه؟
Lebanon 24
من هو أصغر نجم في برشلونة يسكن قصر شاكيرا و بيكيه؟
16:48 | 2025-10-31
31/10/2025 04:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بتنورة جلد قصيرة… مايا دياب بإطلالة جريئة جديدة (صور)
Lebanon 24
بتنورة جلد قصيرة… مايا دياب بإطلالة جريئة جديدة (صور)
15:54 | 2025-10-31
31/10/2025 03:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المحكمة... توقيف محامي فنانة شهيرة
Lebanon 24
داخل المحكمة... توقيف محامي فنانة شهيرة
10:30 | 2025-10-31
31/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
Lebanon 24
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
06:15 | 2025-10-31
31/10/2025 06:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:48 | 2025-10-31
من هو أصغر نجم في برشلونة يسكن قصر شاكيرا و بيكيه؟
15:54 | 2025-10-31
بتنورة جلد قصيرة… مايا دياب بإطلالة جريئة جديدة (صور)
14:39 | 2025-10-31
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
10:30 | 2025-10-31
داخل المحكمة... توقيف محامي فنانة شهيرة
06:15 | 2025-10-31
بعد أخبار زواجها وطلاقها... شاهدوا أوّل فيديو لهذه الفنانة المعروفة
05:26 | 2025-10-31
خضعت لجراجة دقيقة في عمودها الفقري.. فنانة شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صورة)
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 23:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24