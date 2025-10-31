Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات من الزواج... مؤثر شهير يعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية!

Lebanon 24
31-10-2025 | 14:05
Doc-P-1436548-638975383390815308.jpg
Doc-P-1436548-638975383390815308.jpg photos 0
أعلن رجل الأعمال والمؤثر العراقي فهد زيد، اليوم، انفصاله رسمياً عن الشاعرة والإعلامية شهد الشمري، بعد زواج دام أكثر من خمس سنوات وأنجبا خلاله ابنتين هما "ناي" و"وتر".
ونشر زيد بيانًا عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام قال فيه إنه يعلن "بكل احترام انتهاء العلاقة الزوجية من زوجتي السابقة وأم أطفالي شهد الشمري رسمياً، وقد تم الطلاق بكل ود واحترام متبادل، دون أي مشاكل أو خلافات تُذكر"، مضيفاً أن "بعض النهايات تكون بداية جديدة، والله وليّ التوفيق".


ولم يكشف زيد عن أسباب الانفصال، مكتفياً بالإشارة إلى أن القرار جاء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل.


في حين قالت شهد الشمري، إن في بيان إيضاً: "أعلن انفصالي عن زوجي فهد رسمياً بعد 6 سنوات من الزواج وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم وأتمنى لكل منّا التوفيق في حياته القادمة". (آرم نيوز) 


 
