فنون ومشاهير
بشكل مُخيف جداً.. ابن الفنان راغب علامة يحتفل بـ "الهالويين" على طريقته (صور)
Lebanon 24
01-11-2025
|
03:24
احتفل عارض الأزياء
لؤي علامة
نجل الفنان
راغب علامة
بـ"الهالويين" على طريقته.
فقد نشر لؤي المتواجد حاليا في
مدينة نيويورك
الأميركية صورا توثق استعداداته للاحتفال بـ "الهالويين" مع أصدقائه.
ووثق لؤي مراحل تحوّله إلى "زومبي" حيث أطل بمنظر مخيف جداً. ما رأيكم بما فعله؟
