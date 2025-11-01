Advertisement

فنون ومشاهير

بشكل مُخيف جداً.. ابن الفنان راغب علامة يحتفل بـ "الهالويين" على طريقته (صور)

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:24
Doc-P-1436714-638975864721559211.jpg
Doc-P-1436714-638975864721559211.jpg photos 0
احتفل عارض الأزياء لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة بـ"الهالويين" على طريقته. 
فقد نشر لؤي المتواجد حاليا في مدينة نيويورك الأميركية صورا توثق استعداداته للاحتفال بـ "الهالويين" مع أصدقائه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ووثق لؤي مراحل تحوّله إلى "زومبي" حيث أطل بمنظر مخيف جداً. ما رأيكم بما فعله؟ 
 
