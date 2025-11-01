امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية

Advertisement

قدمت الكاتبة والممثلة والمخرجة امية مسرحيتها الجديدة "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية الرسمية في حضور حشد من الفنانين والمهتمين.المسرحية وطنية تربوية وتثقيفية هادفة تجمع بين الفرح والحزن وبين الغناء والتمثيل وتتحدث عن تمسك الانسان بارضه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن لاسيما ما يعانيه الشباب اللبناني من عدم وجود فرص العمل له بعد تخرجه من الجامعات مما يضطره الى الهجرة والعمل سواء في اختصاصه او غيره تأمينا لمستقبله. وكذلك رب العائلة الذي يهاجر من اجل تأمين مستقبل عائلته في ولكن التعلق بالوطن يدفعهم للعودة الى بلادهم .وأكدت لحود في حديث مع "الوكالة "، "انها ارادت ان تبدأ عرض المسرحية من بيتها "بلاد جبيل " وانها ستجول بها في كل ، آملة ان "تكون خير على لبنان وعلى العمل المسرحي فيه".وشكرت للاعلام "المرفق الرسمي في ما تقوم به من تغطية النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والتربوية".اشارة الى انه يشارك في المسرحية اضافة الى لحود كل من الفنانين: شربل لحود، شربل ، مونيتا الجميل، هنادي القاضي، ماغي غانم ورامي ، وفريق فني وتقني.