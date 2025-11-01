امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية

قدمت الكاتبة والممثلة والمخرجة امية لحود
مسرحيتها الجديدة "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل
الرسمية في حضور حشد من الفنانين والمهتمين.
المسرحية وطنية تربوية وتثقيفية هادفة تجمع بين الفرح والحزن وبين الغناء والتمثيل وتتحدث عن تمسك الانسان بارضه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن لاسيما ما يعانيه الشباب اللبناني من عدم وجود فرص العمل له بعد تخرجه من الجامعات مما يضطره الى الهجرة والعمل سواء في اختصاصه او غيره تأمينا لمستقبله. وكذلك رب العائلة الذي يهاجر من اجل تأمين مستقبل عائلته في حياة كريمة
ولكن التعلق بالوطن يدفعهم للعودة الى بلادهم .
وأكدت لحود في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام
"، "انها ارادت ان تبدأ عرض المسرحية من بيتها "بلاد جبيل " وانها ستجول بها في كل لبنان
، آملة ان "تكون فاتحة
خير على لبنان وعلى العمل المسرحي فيه".
وشكرت الوكالة الوطنية
للاعلام "المرفق الرسمي في الدولة على
ما تقوم به من تغطية النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والتربوية".
اشارة الى انه يشارك في المسرحية اضافة الى لحود كل من الفنانين: شربل لحود، شربل شعيا
، مونيتا الجميل، هنادي القاضي، ماغي غانم ورامي زغيب
، وفريق فني وتقني.