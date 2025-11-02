العمل قبل الأخير.. مدير تصوير مصري راحل له بصمة في "المتحف المصري الكبير"

Advertisement

وقال : "تيمور تيمور شارك في الأفلام التسجيلية في الأقصر وأسوان التي عُرضت في حفل افتتاح الكبير، وكان هذا العمل قبل الأخير قبل وفاته". وأضاف: "لفتة الشكر على تتر الافتتاح عظيمة ولحظة فخر".تعبيراً عن المشاعر العميقة، تابع شاهين: "فخور أني كنت معاه طول الوقت، وهو لو كان موجود هيكون مبسوط.. تيمور تيمور كان شايف افتتاح المتحف المصري الكبير بعين مختلفة، وكان بيحب مصر، ومصر تستاهل كل حاجة حلوة".حرص القائمون على على توجيه شكر خاص في التتر الختامي لمدير التصوير الراحل، تقديراً لمساهمته الفنية في الأفلام التسجيلية التي صورت في الأقصر وأسوان وعرضت خلال الحفل، في تحية تليق بإرث فنان مخلص لروح مصر وحضارتها.يأتي هذا التكريم في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهد حضور 79 وفداً رسمياً بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في تأكيد على المكانة الدولية للحدث والحضارة العريقة.