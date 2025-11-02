Advertisement

فنون ومشاهير

أصالة: صرت مصرية

Lebanon 24
02-11-2025 | 04:00
انطلقت مشاعر الفنانة السورية أصالة نصري في تحية مؤثرة لمصر والمتحف المصري الكبير، معبرة عن امتنانها العميق للبلد الذي احتضن أحلامها وشاركها تحقيق أسمى طموحاتها الفنية.
وكتبت أصالة عبر حسابها على "إكس": "مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات يا محروسة يا طيّبه.. كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّنيي فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي".

أضافت الفنانة السورية التي حققت شهرتها من مصر: "أتيتك طامحة حالمة وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقة لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم وأفخر بإنجازاتك متل مابيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني".

اختتمت أصالة تغريدتها بتعبير صادق عن فخرها: "مبارك علينا ها الإنجاز العظيم بـ افتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى.. الله يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّة".
