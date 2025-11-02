أصالة: صرت مصرية

Advertisement

انطلقت مشاعر الفنانة في تحية مؤثرة لمصر والمتحف المصري الكبير، معبرة عن امتنانها العميق للبلد الذي احتضن أحلامها وشاركها تحقيق أسمى طموحاتها الفنية.وكتبت عبر حسابها على "إكس": "مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات يا طيّبه.. كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّنيي فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي".أضافت الفنانة السورية التي حققت شهرتها : "أتيتك طامحة حالمة وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقة لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم وأفخر بإنجازاتك متل مابيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني".اختتمت أصالة تغريدتها بتعبير صادق عن فخرها: "مبارك علينا ها الإنجاز العظيم بـ افتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى.. الله يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّة".