صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026

أعلن صناع ثلاثة أعمال مرتقبة خروجها من المنافسة الرمضانية:- مسلسل "درجة الغليان" بطولة منة شلبي- مسلسل "جراب الحاوي" بطولة محمد سعد- مسلسل "دهب حر" بطولة كريموأوضح السيناريست محمد هشام عبية أن مسلسل "درجة الغليان" سيعرض بعد 2026، مبرراً القرار بأن العمل يحتاج إلى توقيت عرض مختلف عن الزخم الرمضاني. كما أكد محمد سعد أن انشغاله حالياً دفعَه لتأجيل عرض "جراب الحاوي".رغم هذه الانسحابات، يظل موسم رمضان 2026 موعداً مع عودة نجوم كبار:- هند صبري، ، ماجد الكدواني- يوسف الشريف، خالد النبوي، أمير كرارة، يسرا- "علي كلاي" لأحمد العوضي في دراما شعبية- "المداح الجزء 6" لحمادة بعنوان "أسطورة النهاية"- "درش" لمصطفى شعبان في قصة شاب من الحارة الشعبية (القاهرة24)