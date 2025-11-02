Advertisement

فنون ومشاهير

صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026

Lebanon 24
02-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1436940-638976384138490016.png
Doc-P-1436940-638976384138490016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الساحة الفنية مفاجآت غير متوقعة مع إعلان صناع عدة أعمال درامية كبرى انسحابها من السباق الرمضاني لموسم 2026، في تحول استراتيجي قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة في أهم مواسم الدراما العربية.
Advertisement

أبرز الأعمال المنسحبة
أعلن صناع ثلاثة أعمال مرتقبة خروجها من المنافسة الرمضانية:

- مسلسل "درجة الغليان" بطولة منة شلبي

- مسلسل "جراب الحاوي" بطولة محمد سعد

- مسلسل "دهب حر" بطولة كريم محمود عبد العزيز

وأوضح السيناريست محمد هشام عبية أن مسلسل "درجة الغليان" سيعرض بعد رمضان 2026، مبرراً القرار بأن العمل يحتاج إلى توقيت عرض مختلف عن الزخم الرمضاني. كما أكد محمد سعد أن انشغاله حالياً دفعَه لتأجيل عرض "جراب الحاوي".

رغم هذه الانسحابات، يظل موسم رمضان 2026 موعداً مع عودة نجوم كبار:

- هند صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني

- يوسف الشريف، خالد النبوي، أمير كرارة، يسرا

أبرز الأعمال المقررة
من أبرز المسلسلات المؤكدة:

- "علي كلاي" لأحمد العوضي في دراما شعبية

- "المداح الجزء 6" لحمادة هلال بعنوان "أسطورة النهاية"

- "درش" لمصطفى شعبان في قصة شاب من الحارة الشعبية (القاهرة24)
مواضيع ذات صلة
نادين الراسي تدخل سباق رمضان 2026.. وتنضم إلى هذا المسلسل
lebanon 24
02/11/2025 14:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تغيب عن دراما رمضان 2026.. فمن هي؟
lebanon 24
02/11/2025 14:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
lebanon 24
02/11/2025 14:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان.. والأخير في حالة صدمة!
lebanon 24
02/11/2025 14:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24

محمود عبد العزيز

عبد العزيز

محمود عبد

محمد إمام

القاهرة

الرمضان

العزيز

حمادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:40 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
04:14 | 2025-11-02
04:00 | 2025-11-02
03:44 | 2025-11-02
03:06 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24