صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
02-11-2025
02:00
شهدت الساحة الفنية مفاجآت غير متوقعة مع إعلان صناع عدة أعمال درامية كبرى انسحابها من السباق الرمضاني لموسم 2026، في تحول استراتيجي قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة في أهم مواسم الدراما العربية.
أبرز الأعمال المنسحبة
أعلن صناع ثلاثة أعمال مرتقبة خروجها من المنافسة الرمضانية:
- مسلسل "درجة الغليان" بطولة منة شلبي
- مسلسل "جراب الحاوي" بطولة محمد سعد
- مسلسل "دهب حر" بطولة كريم
محمود عبد العزيز
وأوضح السيناريست محمد هشام عبية أن مسلسل "درجة الغليان" سيعرض بعد
رمضان
2026، مبرراً القرار بأن العمل يحتاج إلى توقيت عرض مختلف عن الزخم الرمضاني. كما أكد محمد سعد أن انشغاله حالياً دفعَه لتأجيل عرض "جراب الحاوي".
رغم هذه الانسحابات، يظل موسم رمضان 2026 موعداً مع عودة نجوم كبار:
- هند صبري،
محمد إمام
، ماجد الكدواني
- يوسف الشريف، خالد النبوي، أمير كرارة، يسرا
أبرز الأعمال المقررة
من أبرز المسلسلات المؤكدة:
- "علي كلاي" لأحمد العوضي في دراما شعبية
- "المداح الجزء 6" لحمادة
هلال
بعنوان "أسطورة النهاية"
- "درش" لمصطفى شعبان في قصة شاب من الحارة الشعبية (القاهرة24)
