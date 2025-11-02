29
فنون ومشاهير
بعد 8 سنوات من الصمت.. رامي عياش يكشف سر "الغصة" التي منعته من الغناء
Lebanon 24
02-11-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم
رامي عياش
عن قصة إنسانية مؤثرة خلف أغنيته الجديدة "وبترحل"، التي استغرقت منه ثماني سنوات كاملة ليتمكن من تسجيلها، بسبب المشاعر والأحزان التي كانت تخنقه كلما حاول الغناء.
كتب
عياش
على صفحته: "ثماني سنوات مرّت… وكل يومٍ فيها أقاوم الشعور نفسه: الغصّة. منذ ذلك الوقت، وكلما دخلتُ الاستوديو لأغني تلك الأغنية… فشِلت. خانني صوتي. سكتُّ، فغادرت".
وفي تصريح له، كشف عياش أن الأغنية تحمل قصة شخصية عميقة، مؤكداً: "هذه الأغنية
حالة خاصة
جداً، وهي لصديق عزيز لي توفي منذ 8 سنوات". وأضاف: "منذ شهرين فقط تمكنت من دخول الاستوديو، واستطعت أن أضع عليها صوتي بعد محاولات عديدة".
وصف عياش الأغنية بأنها "من أصعب الأغاني" التي قدمها في مسيرته، مشيراً إلى أنها تحتوي على مقامات وطبقات وسرعات متفاوتة، وشارك في تقديمها أكثر من 40 عازفاً.
أوضح أن الأغنية من ألحانه وكلماته بمشاركة الشاعر
مازن غنام
، وتوزيع
داني حلو
، وإنتاج مشترك بين شركتي "Mazzika" و"First Production"، في عمل فني استثنائي يستحق الانتظار طوال هذه السنوات. (القاهرة24)
