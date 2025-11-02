29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
Lebanon 24
02-11-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تفاصيل صادمة كشفتها تقارير إعلامية، عُثر على العازف في فرقة "ليمب بيزكيت" الشهيرة سام ريفرز ملقى في بركة من دمائه عندما تم اكتشافه ميتاً في منزله بولاية
فلوريدا
الشهر الماضي، في حادثة مأسوية لا تزال ظروفها غامضة.
Advertisement
وأفاد موقع "TMZ" بأن المتصلة "
كيلي
" هي التي وجدت ريفرز منبطحاً على وجهه في الحمام قبل أن تتصل بخدمة الطوارئ 911. وأظهر تسجيل المكالمة وتقرير الحادث أن الموسيقي كان غارقاً في الدماء عندما عُثر عليه، حيث لاحظ المسعفون وجود جرح قطعي فوق عينه وكمية صغيرة من
الدم
المتخثر في الحمام، مما يشير إلى احتمال سقوطه.
بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، أجروا إنعاشاً قلبياً رئوياً للموسيقي البالغ من العمر 48 عاماً، لكن المسعفين أعلنوا وفاته في مكان الحادث. وكان ريفرز يتناول أدوية متعددة، بما في ذلك أدوية للكبد بعد خضوعه لعملية زرع في عام 2018، لكن سبب الوفاة لا يزال غير واضح حتى الآن.
ونعت فرقة "ليمب بيزكيت" عازفها المؤسس في بيان مؤثر قالت فيه: "اليوم فقدنا أخانا. زميلنا في الفرقة. نبض قلوبنا. لم يكن سام ريفرز مجرد عازف باس، بل كان سحرًا خالصًا". وأعلنت الفرقة أنها ستواصل جولتها
القادمة
في墨西哥 City في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، داعية جمهورها إلى "تكريم الإرث العظيم" الذي تركه عازف الباس الراحل.
مواضيع ذات صلة
العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق (رويترز)
Lebanon 24
العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق (رويترز)
02/11/2025 14:18:32
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
Lebanon 24
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
02/11/2025 14:18:32
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
Lebanon 24
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
02/11/2025 14:18:32
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
02/11/2025 14:18:32
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية فلوريدا
خدمة الطوارئ
القادمة
فلوريدا
الجية
عمر ي
فلور
كيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
06:40 | 2025-11-02
02/11/2025 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
04:14 | 2025-11-02
02/11/2025 04:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة: صرت مصرية
Lebanon 24
أصالة: صرت مصرية
04:00 | 2025-11-02
02/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صانع محتوى تعرّض لتسمم غذائي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
صانع محتوى تعرّض لتسمم غذائي.. هذا ما حصل معه
03:44 | 2025-11-02
02/11/2025 03:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات من الصمت.. رامي عياش يكشف سر "الغصة" التي منعته من الغناء
Lebanon 24
بعد 8 سنوات من الصمت.. رامي عياش يكشف سر "الغصة" التي منعته من الغناء
03:06 | 2025-11-02
02/11/2025 03:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:40 | 2025-11-02
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
04:14 | 2025-11-02
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
04:00 | 2025-11-02
أصالة: صرت مصرية
03:44 | 2025-11-02
صانع محتوى تعرّض لتسمم غذائي.. هذا ما حصل معه
03:06 | 2025-11-02
بعد 8 سنوات من الصمت.. رامي عياش يكشف سر "الغصة" التي منعته من الغناء
02:00 | 2025-11-02
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24