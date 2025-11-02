Advertisement

فنون ومشاهير

في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:00
في تفاصيل صادمة كشفتها تقارير إعلامية، عُثر على العازف في فرقة "ليمب بيزكيت" الشهيرة سام ريفرز ملقى في بركة من دمائه عندما تم اكتشافه ميتاً في منزله بولاية فلوريدا الشهر الماضي، في حادثة مأسوية لا تزال ظروفها غامضة.
وأفاد موقع "TMZ" بأن المتصلة "كيلي" هي التي وجدت ريفرز منبطحاً على وجهه في الحمام قبل أن تتصل بخدمة الطوارئ 911. وأظهر تسجيل المكالمة وتقرير الحادث أن الموسيقي كان غارقاً في الدماء عندما عُثر عليه، حيث لاحظ المسعفون وجود جرح قطعي فوق عينه وكمية صغيرة من الدم المتخثر في الحمام، مما يشير إلى احتمال سقوطه.
توفي سام ريفرز، عازف الجيتار في فرقة ليمب بيزكيت، عن عمر يناهز 48 عامًا في 18 أكتوبر.

بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، أجروا إنعاشاً قلبياً رئوياً للموسيقي البالغ من العمر 48 عاماً، لكن المسعفين أعلنوا وفاته في مكان الحادث. وكان ريفرز يتناول أدوية متعددة، بما في ذلك أدوية للكبد بعد خضوعه لعملية زرع في عام 2018، لكن سبب الوفاة لا يزال غير واضح حتى الآن.

ونعت فرقة "ليمب بيزكيت" عازفها المؤسس في بيان مؤثر قالت فيه: "اليوم فقدنا أخانا. زميلنا في الفرقة. نبض قلوبنا. لم يكن سام ريفرز مجرد عازف باس، بل كان سحرًا خالصًا". وأعلنت الفرقة أنها ستواصل جولتها القادمة في墨西哥 City في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، داعية جمهورها إلى "تكريم الإرث العظيم" الذي تركه عازف الباس الراحل.
