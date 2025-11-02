29
فنون ومشاهير
مُخضرم الثمانينيات.. رحيل أيقونة الكوميديا
Lebanon 24
02-11-2025
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الكوميدي المخضرم والشهير
ستانلي
فونغ شوي فان، أحد أبرز وجوه السينما عقدي الثمانينيات والتسعينيات، عن عمر ناهز 80 عاماً في تايوان، منهياً مسيرة فنية امتدت لعقود وشارك خلالها في أكثر من 100 فيلم.
أعلنت النائبة التايوانية
تساي
شو
تشون
خبر وفاة الفنان في 31 تشرين الأول، بعد معاناته مع اعتلال الصحة. وكان فونغ قد استقر في تايوان منذ عام 1986، حيث عاش حياة شبه متقاعدة بعيداً عن الأضواء.
اشتهر ستانلي فونغ بدوره البارز في فيلم "My Lucky Stars" الذي شارك في بطولته نجوم كبار مثل
جاكي شان
وإريك تسانج وسامو هونغ. كما ترك بصمة لا تنسى في الأفلام الكوميدية مثل "The Crazy Companies" مع آندي لاو، و"The Magnificent Scoundrels" مع ستيفن
تشاو
.
اشتهر الفنان الراحل بعبارته الشهيرة "الموزة أنت الجوافة" التي أصبحت جزءاً من التراث السينمائي الكوميدي. ورغم نجاحاته، أعرب عن ندمه لاحقاً على مشاركته في أفلام وونغ جينغ التي وصفها بـ"المهزلة" و"عار حياته".
وقبل ثلاثة أيام فقط من رحيله، نشر ستانلي رسالة مؤثرة ينعي فيها زميله الممثل بينز هوي الذي توفي في 28 تشرين الأول، معبراً عن أسفه لرحيل زميله الأصغر سناً قبله. وكشف في منشوره الأخير عن معاناته مع المرض الشديد، حيث كان قد دخل المستشفى في أيار الماضي لمدة شهرين بسبب الالتهاب الرئوي.
