مُخضرم الثمانينيات.. رحيل أيقونة الكوميديا

أعلنت النائبة التايوانية شو خبر وفاة الفنان في 31 تشرين الأول، بعد معاناته مع اعتلال الصحة. وكان فونغ قد استقر في تايوان منذ عام 1986، حيث عاش حياة شبه متقاعدة بعيداً عن الأضواء.اشتهر ستانلي فونغ بدوره البارز في فيلم "My Lucky Stars" الذي شارك في بطولته نجوم كبار مثل وإريك تسانج وسامو هونغ. كما ترك بصمة لا تنسى في الأفلام الكوميدية مثل "The Crazy Companies" مع آندي لاو، و"The Magnificent Scoundrels" مع ستيفن .اشتهر الفنان الراحل بعبارته الشهيرة "الموزة أنت الجوافة" التي أصبحت جزءاً من التراث السينمائي الكوميدي. ورغم نجاحاته، أعرب عن ندمه لاحقاً على مشاركته في أفلام وونغ جينغ التي وصفها بـ"المهزلة" و"عار حياته".وقبل ثلاثة أيام فقط من رحيله، نشر ستانلي رسالة مؤثرة ينعي فيها زميله الممثل بينز هوي الذي توفي في 28 تشرين الأول، معبراً عن أسفه لرحيل زميله الأصغر سناً قبله. وكشف في منشوره الأخير عن معاناته مع المرض الشديد، حيث كان قد دخل المستشفى في أيار الماضي لمدة شهرين بسبب الالتهاب الرئوي.