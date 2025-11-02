29
بيروت
27
طرابلس
28
صور
31
جبيل
27
صيدا
30
جونية
32
النبطية
29
زحلة
25
بعلبك
12
بشري
25
بيت الدين
22
كفردبيان
فنون ومشاهير
صانع محتوى تعرّض لتسمم غذائي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
02-11-2025
03:44
A-
A+
أعلن صانع المحتوى الشهير سامح سند عن إصابته بحالة تسمم غذائي شديدة، مما اضطره إلى تأجيل إطلاق الحلقة الجديدة من برنامجه "
القصة الكاملة
" التي كان من المقرر عرضها
يوم الأحد
، مؤكداً أن الحلقة ستعرض يوم الاثنين بدلاً من ذلك.
وقال سند في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "دعواتكم، حالة تسمم غذائي تمنعني من تقديم حلقة الأحد، إن شاء الله أكون كويس وأوعدكم بعرض الحلقة يوم الاثنين"، واختتم منشوره بنصيحة طريفة قال فيها: "نصيحة بلاش عك في الأكل".
في سياق متصل، أثار سند تفاعلاً واسعاً على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد ظهوره المفاجئ مع الفنان
أحمد حاتم
في أحد الفيديوهات، حيث تبين لاحقاً أن هذا الظهور جاء ضمن الحملة الدعائية لفيلم "قصر الباشا"، في خطوة تسويقية ذكية استطاعت لفت انتباه الجمهور نحو العمل الفني المنتظر.
