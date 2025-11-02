Advertisement

فنون ومشاهير

فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
02-11-2025
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة لها بإطلالة رياضية أنيقة، حيث اختارت طقمًا بلون بيج رملي ناعم مؤلفًا من توب قصير وسروال "ليغينغ" ضيّق، ونسّقته مع سترة خفيفة مربوطة حول الخصر في لوك مريح.
الإطلالة التي ظهرت بها من داخل غرفة نوم عصرية بإضاءة ناعمة، لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بأناقة فاليري وبساطتها في اختيار أزيائها الرياضية، معتبرين أنّها تجمع بين الراحة والأنوثة في آنٍ واحد.
كما أبدى العديد من المتابعين إعجابهم بـ تناسق الألوان الهادئة واهتمامها بالتفاصيل، فيما أثنى آخرون على رشاقتها وحضورها الطبيعي الذي يميزها في كل ظهور.
