24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بفستان مكشوف الصدر والكتفين (صورة)
Lebanon 24
02-11-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة رانية
عيسى
صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وهي تجلس في مطعم على الشاطئ، مرتدية قبعة أنيقة ونظارات شمسية. الصورة تعكس أجواء هادئة ومريحة في مكان مفتوح مطل على البحر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
Lebanon 24
بالصورة: ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة
02/11/2025 21:12:35
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز مراحل حملها الأخيرة… فنانة شهيرة تتألق بفستان بسيط وأنيق (صور)
Lebanon 24
أبرز مراحل حملها الأخيرة… فنانة شهيرة تتألق بفستان بسيط وأنيق (صور)
02/11/2025 21:12:35
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ممثلة لبنانيّة شهيرة أصبحت "téta"
Lebanon 24
بالصور... ممثلة لبنانيّة شهيرة أصبحت "téta"
02/11/2025 21:12:35
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
02/11/2025 21:12:35
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الصدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 01:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
05:40 | 2025-11-02
02/11/2025 05:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
Lebanon 24
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
04:00 | 2025-11-02
02/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
03:14 | 2025-11-02
02/11/2025 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة: صرت مصرية
Lebanon 24
أصالة: صرت مصرية
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
14:14 | 2025-11-01
01/11/2025 02:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:16 | 2025-11-02
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
05:40 | 2025-11-02
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
04:00 | 2025-11-02
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
03:14 | 2025-11-02
من بينهم كاريس بشار.. ممثلون سوريون تعرّضوا لخديعة (فيديو)
03:00 | 2025-11-02
أصالة: صرت مصرية
02:44 | 2025-11-02
صانع محتوى تعرّض لتسمم غذائي.. هذا ما حصل معه
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24