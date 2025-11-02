تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"

Advertisement

في سياق الاحتفالات بمئوية ، يطلق عمر نسخة مجددة من أغنية "غريبين وليل" بالتعاون معالأوركسترا الفلهارمونية ، ومجموعة من أبرز الموسيقيين اللبنانيين وبمشاركة غناءيُذكر أن الأغنية من تأليف وتلحين منصور الرحباني، وكانت قد صدرت ضمن مسرحية "صيف 840" عام 1987وعن التوزيع الجديد، يقول عمر الرحباني إنه يتضم ّ ن مقدّمة قصيرة تستحضر روح جده الراحل، إلى جانب مقاربة إيقاعية مختلفة،وألوان أوركسترالية رومانسية، كتحية لمنصور، الباحث الأبدي عن التجديد والتحديث في الفنتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الجديدة من "غريبين وليل" من إنتاج 3.0 Rahbani وبدعم ال وتُعرض حصرياً