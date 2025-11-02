22
فنون ومشاهير
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
02-11-2025
|
13:16
A-
A+
A+
A-
في سياق الاحتفالات بمئوية
منصور الرحباني
، يطلق عمر
الرحباني
نسخة مجددة من أغنية "غريبين وليل" بالتعاون مع
الأوركسترا الفلهارمونية
القطرية
، ومجموعة من أبرز الموسيقيين اللبنانيين وبمشاركة غناء
جوزيف
جبور
يُذكر أن الأغنية من تأليف وتلحين منصور الرحباني، وكانت قد صدرت ضمن مسرحية "صيف 840" عام 1987
وعن التوزيع الجديد، يقول عمر الرحباني إنه يتضم ّ ن مقدّمة قصيرة تستحضر روح جده الراحل، إلى جانب مقاربة إيقاعية مختلفة،
وألوان أوركسترالية رومانسية، كتحية لمنصور، الباحث الأبدي عن التجديد والتحديث في الفن
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الجديدة من "غريبين وليل" من إنتاج 3.0 Rahbani وبدعم ال
mtv
وتُعرض حصرياً
