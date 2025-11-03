بسبب المال والميراث.. نجم تركي شهير يدعي على ابنه وهذا ما قررته المحكمة (صورة)



وكان تاتليسس رفع دعوى ضد ابنه اتهمه فيها بالتهديد والتدخل في شؤونه الشخصية وأملاكه. قررت محكمة الأسرة في مدينة إزمير منع ابن النجم الشهير إبراهيم تاتليسس أحمد من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن 3 كيلومترات، مع تركيب سوار إلكتروني للمراقبة ينبه السلطات حال تجاوزه الحد المسموح.وكان تاتليسس رفع دعوى ضد ابنه اتهمه فيها بالتهديد والتدخل في شؤونه الشخصية وأملاكه.

وأعلن محامي أحمد أن موكله لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام، وأن القرار القضائي "دون مبرر قانوني واضح"، مشيرا إلى أن الأخير لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأنه سيواصل الدفاع عن حقوقه عبر .



وتعود الخلافات إلى نزاعات مالية وعقارية داخل الأسرة، حيث طالب أحمد بتعيين وصي على والده بدعوى معاناته من اضطرابات نفسية، فيما رفع إبراهيم دعوى ضد حفيده تاتليسس بتهمة احتلال شقته في إسطنبول؛ كما رفع سابقًا دعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم "تاتليسس" كعلامة تجارية دون إذنه.



ولم تقتصر الخلافات العائلية على أحمد، بل امتدت إلى أبناء إبراهيم من زيجات مختلفة، حيث نشبت خلافات بين تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة ممتلكات العائلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الأسرة.