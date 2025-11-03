Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب المال والميراث.. نجم تركي شهير يدعي على ابنه وهذا ما قررته المحكمة (صورة)

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1437340-638977511897016284.jpg
Doc-P-1437340-638977511897016284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت محكمة الأسرة في مدينة إزمير التركية منع ابن النجم التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أحمد من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن 3 كيلومترات، مع تركيب سوار إلكتروني للمراقبة ينبه السلطات حال تجاوزه الحد المسموح.
Advertisement

وكان تاتليسس رفع دعوى ضد ابنه اتهمه فيها بالتهديد والتدخل في شؤونه الشخصية وأملاكه.
 
 
 
وأعلن محامي أحمد أن موكله لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام، وأن القرار القضائي "دون مبرر قانوني واضح"، مشيرا إلى أن الأخير لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأنه سيواصل الدفاع عن حقوقه عبر القضاء.

وتعود الخلافات إلى نزاعات مالية وعقارية داخل الأسرة، حيث طالب أحمد بتعيين وصي على والده بدعوى معاناته من اضطرابات نفسية، فيما رفع إبراهيم دعوى ضد حفيده ميرت تاتليسس بتهمة احتلال شقته في إسطنبول؛ كما رفع سابقًا دعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم "تاتليسس" كعلامة تجارية دون إذنه.

ولم تقتصر الخلافات العائلية على أحمد، بل امتدت إلى أبناء إبراهيم من زيجات مختلفة، حيث نشبت خلافات بين ديلان تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة ممتلكات العائلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الأسرة.
 
مواضيع ذات صلة
نجم شهير يُقرر التبرع بكليته لشخص غريب! (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أصبحت تشبه فنانة شهيرة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بتغير ملامحها بسبب كثرة التجميل (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 12:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم تاتليس

التركية

حكمت ال

القضاء

التركي

أحمد م

ديلان

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:39 | 2025-11-03
03:58 | 2025-11-03
03:34 | 2025-11-03
02:30 | 2025-11-03
23:00 | 2025-11-02
13:16 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24