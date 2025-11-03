Advertisement

فنون ومشاهير

نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:30
كشف نجم "ذا فويس كيدز" السوري عبد الرحيم الحلبي عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني. 
ونشر الحلبي صورة له عبر حسابه الخاص على انستغرام لحفل الخطوبة.
 
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا له التهنئة على إقدامه على هذه الخطوة، الا ان البعض انتقده معتبرين انه لا يزال صغيرا على الزواج فعمره 19 عاماً. 
 
 
 
 
 
يُذكر ان عبد الرحيم الحلبي شارك في "ذا فويس كيدز" قبل نحو 10 سنوات، كما فاز بلقب "إكس فاكتور" العام الماضي. 

