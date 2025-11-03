نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)



ونشر الحلبي صورة له عبر حسابه الخاص على لحفل الخطوبة. كشف نجم " كيدز" السوري عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.ونشر الحلبي صورة له عبر حسابه الخاص على لحفل الخطوبة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا له التهنئة على إقدامه على هذه الخطوة، الا ان البعض انتقده معتبرين انه لا يزال صغيرا على الزواج فعمره 19 عاماً.

يُذكر ان الحلبي شارك في "ذا فويس كيدز" قبل نحو 10 سنوات، كما فاز بلقب " " العام الماضي.