فنون ومشاهير
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
Lebanon 24
03-11-2025
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الكاتب السوري
سامر رضوان
عبر صفحته على
فيسبوك
عن البدء بتصوير مسلسل "الخروج إلى البئر" قصة وسيناريو وحوار
رضوان
وإخراج
محمد لطفي
.
وعُلم ان المسلسل سيصور بين
بيروت
ودمشق وسينقل حقبة تاريخية من سنوات عاشها معتقلون داخل سجن صيدنايا في
دمشق
.
وأفادت معلومات ان المخرج محمد
لطفي
اختار مجموعة من أماكن التصوير الحقيقية وروايات عن أصحابها وكيف خضعوا للتعذيب قبيل سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024.
وتواجد النجم
جمال سليمان
لأيام في بيروت مع البدء بعمليات التصوير، وتفرغ بشكل كامل لهذا المشروع الذي من المفترض أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة كما هو متوقع. (نواعم)
