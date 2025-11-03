جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل

Advertisement

كشف الكاتب السوري عبر صفحته على عن البدء بتصوير مسلسل "الخروج إلى البئر" قصة وسيناريو وحوار وإخراج .وعُلم ان المسلسل سيصور بين ودمشق وسينقل حقبة تاريخية من سنوات عاشها معتقلون داخل سجن صيدنايا في .وأفادت معلومات ان المخرج محمد اختار مجموعة من أماكن التصوير الحقيقية وروايات عن أصحابها وكيف خضعوا للتعذيب قبيل سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024.وتواجد النجم لأيام في بيروت مع البدء بعمليات التصوير، وتفرغ بشكل كامل لهذا المشروع الذي من المفترض أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة كما هو متوقع. (نواعم)