Advertisement

فنون ومشاهير

نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1437469-638977671717227837.jpg
Doc-P-1437469-638977671717227837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدهورت الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد ما أدى إلي ضرورة سفرها إلي ألمانيا لاستكمال رحلة علاجها.
Advertisement

وأعلنت السعيد عن تدهور صحتها من خلال منشور عبر حسابها على انستغرام.
 
 
 
وكتبت قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلي ألمانيا‬ للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في تدهور حالتي الصحية، ربي قادر أن يريني فيه ‫حوبتي‬ في الدنيا قبل الآخرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يضاف إليه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل".


وكانت السعيد قد كشفت عن نيتها بدء رحلة علاج نفسي، بعد معاناتها من آثار الأزمة التي عاشتها خلال فترة سجنها، والتي استمرت 183 يومًا، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
 
مواضيع ذات صلة
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
lebanon 24
03/11/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
03/11/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
lebanon 24
03/11/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
lebanon 24
03/11/2025 15:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24

انستغرام

الكويتية

السودان

ألمانيا

الكويتي

العراقي

العراق

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:05 | 2025-11-03
05:14 | 2025-11-03
03:58 | 2025-11-03
03:34 | 2025-11-03
02:30 | 2025-11-03
00:07 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24