28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
03-11-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدهورت الحالة الصحية للإعلامية
الكويتية
فجر
السعيد
ما أدى إلي ضرورة سفرها إلي
ألمانيا
لاستكمال رحلة علاجها.
Advertisement
وأعلنت السعيد عن تدهور صحتها من خلال منشور عبر حسابها على
انستغرام
.
وكتبت قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلي ألمانيا للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في تدهور حالتي الصحية، ربي قادر أن يريني فيه حوبتي في الدنيا قبل الآخرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يضاف إليه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل".
وكانت السعيد قد كشفت عن نيتها بدء رحلة علاج نفسي، بعد معاناتها من آثار الأزمة التي عاشتها خلال فترة سجنها، والتي استمرت 183 يومًا، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني.
مواضيع ذات صلة
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
Lebanon 24
فقد قدرته على الكلام... هذا ما كشفته زوجة نجم شهير عن حالته الصحية (صورة)
03/11/2025 15:53:38
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
03/11/2025 15:53:38
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
03/11/2025 15:53:38
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
Lebanon 24
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
03/11/2025 15:53:38
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انستغرام
الكويتية
السودان
ألمانيا
الكويتي
العراقي
العراق
الكويت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
06:05 | 2025-11-03
03/11/2025 06:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
05:14 | 2025-11-03
03/11/2025 05:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
Lebanon 24
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
03:34 | 2025-11-03
03/11/2025 03:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)
02:30 | 2025-11-03
03/11/2025 02:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
14:21 | 2025-11-02
02/11/2025 02:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:05 | 2025-11-03
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
05:14 | 2025-11-03
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:34 | 2025-11-03
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
02:30 | 2025-11-03
نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)
00:07 | 2025-11-03
بسبب المال والميراث.. نجم تركي شهير يدعي على ابنه وهذا ما قررته المحكمة (صورة)
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24