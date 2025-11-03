نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)



تدهورت الحالة الصحية للإعلامية فجر ما أدى إلي ضرورة سفرها إلي لاستكمال رحلة علاجها.وأعلنت السعيد عن تدهور صحتها من خلال منشور عبر حسابها على .

وكتبت قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلي ألمانيا‬ للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في تدهور حالتي الصحية، ربي قادر أن يريني فيه ‫حوبتي‬ في الدنيا قبل الآخرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يضاف إليه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل".





وكانت السعيد قد كشفت عن نيتها بدء رحلة علاج نفسي، بعد معاناتها من آثار الأزمة التي عاشتها خلال فترة سجنها، والتي استمرت 183 يومًا، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.